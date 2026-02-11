Направление цифровой грамотности — одно из регулярных в проекте «Московское долголетие»: в рамках программы в разных центрах проходят занятия, где учат пользоваться электронными сервисами и осваивать цифровые навыки, которые нужны в повседневной жизни.

Для записи понадобится номер группы: G-02346332.

Занятия продолжительностью 1 час проходят по вторникам и четвергам в 11:15 по адресу: площадь Колумба, дом 1

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте: mos.ru/md.