«Крик души жителей деревни Лугинино, которая соседствует с Зеленоградом со стороны Малино, и через которую тысячи горожан едут в нарушение ПДД каждый день. За 9 февраля произошло пять ДТП, проезд в деревню заблокирован, люди не могут попасть домой», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница.
Ситуацию усугубляет уборка снега — точнее, её отсутствие: со слов жителей, с начала снегопадов дорогу не чистили ни разу, в результате для движения осталось примерно полторы полосы, а под колёсами — гололёд и снежная каша.
В сюжете «Россия-1» Лугинино называют деревней «в осаде»: жители говорят, что зимой в узких местах не могут проехать даже экстренные службы, а пешеходам «ходить по улицам — смертельный риск»: тротуаров нет, поток машин идёт прямо рядом с домами.
На въезде в Лугинино стоит знак «Жилая зона». Это означает, что здесь запрещён сквозной проезд. Однако, по словам жителей, именно транзит из Зеленограда и создаёт главную проблему: многие едут через деревню, чтобы объехать пробки и быстрее выйти на Ленинградское и Новосходненское шоссе.
Местные подчёркивают: в жилой зоне приоритет у пешеходов, а деревня не рассчитана на поток «как на объездной». Поэтому аварии и опасные ситуации для людей здесь стали «обычным фоном», а зимой любая пробуксовка или мелкое ДТП превращают улицу в затор на часы.
Тема транзита через Лугинино и соседние населённые пункты всплывает не первый год. Ранее обсуждалось, что объездной проезд в этом направлении фактически существует, но его участок оказался перекрыт и упирается в территорию частного собственника.
Ещё в 2016 году сообщали (https://www.zelenograd.ru/news/38613/) о предстоящем строительстве южного обхода Фирсановки и Лугинино: дорога должна была взять на себя транзитный поток между Зеленоградом и Сходней: чиновники описывали планы по «обходу» и перечисляли этапы (проектирование, экспертиза, финансирование, вопросы земли и коммуникаций). В нынешнем сюжете «Россия-1» жители тоже говорят о проекте объездной, который «застопорился» — в том числе из-за того, что часть трассы попадает на частные участки и требуется договариваться.
Жители также упоминают голосования за благоустройство на портале «Добродел»: тротуары, освещение, дорожные мероприятия. Их инициатива побеждает в голосовании, но, по ощущениям местных, реальные изменения идут слишком медленно — а поток транзита растёт быстрее, чем появляются решения.
Главная просьба адресована зеленоградским водителям: не превращать деревню в объездную, соблюдать ПДД и выбирать разрешённые маршруты, а не срезать через «Жилую зону».
Вторая — к ответственным ведомствам: раз транзит годами не удаётся убрать, нужны меры, которые реально работают зимой и не оставляют деревню отрезанной после очередной серии аварий.
Редакция «Зеленоград.ру» выяснит в местной администрации, что мешает построить объездную дорогу.