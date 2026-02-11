«Крик души жителей деревни Лугинино, которая соседствует с Зеленоградом со стороны Малино, и через которую тысячи горожан едут в нарушение ПДД каждый день. За 9 февраля произошло пять ДТП, проезд в деревню заблокирован, люди не могут попасть домой», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница.

Ситуацию усугубляет уборка снега — точнее, её отсутствие: со слов жителей, с начала снегопадов дорогу не чистили ни разу, в результате для движения осталось примерно полторы полосы, а под колёсами — гололёд и снежная каша.

В сюжете «Россия-1» Лугинино называют деревней «в осаде»: жители говорят, что зимой в узких местах не могут проехать даже экстренные службы, а пешеходам «ходить по улицам — смертельный риск»: тротуаров нет, поток машин идёт прямо рядом с домами.