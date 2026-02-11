Мы остаёмся на привычной платформе, никуда не уходим. Но сейчас правильно иметь запасной аэродром — на случай сбоев, ограничений или любых неожиданных изменений.
Зеленоградский хор «Кантилена» завоевал высшую награду на престижном конкурсе в Санкт-Петербурге Новости
Александр Серов выступит 15 февраля в ДК МИЭТ: популярная уже 30 лет песня «Я люблю тебя до слез» завершит празднование Дня Святого Валентина Новости
Месяц подарков в клинике Biorise Зеленоград — в честь открытия клиники на улице Александровка, 6 Реклама
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Клуб для родителей «Растем вместе. Детские врачи для мам" открывают зеленоградская больница и библиотеки Новости