Ситуация выглядит как типичная проблема на границах зон ответственности разных организаций. За состояние светофорных объектов отвечает ЦОДД через эксплуатационные службы/подрядчиков, а за дороги вокруг — ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО». Похоже, дорожные рабочие просто выбросили снег за границу «своей» территории, засыпав при этом светофор. В итоге никто пока не расчистил подходы к кнопке, хотя последний снегопад закончился две недели назад.

Остаётся носить с собой лопату или длинную палку, чтобы нажимать кнопку прямо с перехода.