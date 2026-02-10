Чтобы подойти к стойке и нажать кнопку, приходится залезать на сугроб. Некоторые так и делают, судя по следам на снегу. Проблема ещё и в том, что в городе есть светофоры, где пешеходная фаза включается только после нажатия: если кнопку не нажать, зелёный для пешеходов вообще не загорится.
Ситуация выглядит как типичная проблема на границах зон ответственности разных организаций. За состояние светофорных объектов отвечает ЦОДД через эксплуатационные службы/подрядчиков, а за дороги вокруг — ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО». Похоже, дорожные рабочие просто выбросили снег за границу «своей» территории, засыпав при этом светофор. В итоге никто пока не расчистил подходы к кнопке, хотя последний снегопад закончился две недели назад.
Остаётся носить с собой лопату или длинную палку, чтобы нажимать кнопку прямо с перехода.