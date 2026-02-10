Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают 10.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Спектакль «Не в свои сани не садись» — это классическая русская комедия про выбор, репутацию и «выгодные партии» с опорой на традиции репертуарного театра, но в современной сценической форме.

О сюжете

Действие происходит в уездном городе Черемухине. Дочь местного купца влюбляется в заезжего молодца, отставного кавалериста. Он красив собой и красиво говорит. Вот только у офицера свои цели — выгодно жениться, чтобы поправить свое материальное положение. Отец девушки понимает истинное намерение жениха и устраивает ему проверку… Дворянство и купечество, любовь и интриги, мораль и нравы 19-го века и извечный вопрос — в чем же истинное счастье. Пьеса классика Александра Островского на все времена — актуальна и сегодня!

Главные исполнители и постановщики — люди с большой театральной и экранной биографией.

Ирина Муравьева — народная артистка России, обладательница государственной премии СССР за роль в фильме «Москва слезам не верит». Любима зрителям за кинофильмы «Карнавал»,"Самая обаятельная и привлекательная", «Чисто английское убийство», «Дуэнья», «Артистка из Грибова», «Эта женщина в окне» и сериалу «Не родись красивой», где она сыграла мать главной героини.

Сергей Никоненко — народный артист РСФСР, актер и режиссер. На его счету — более 200 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Завтра была война», «Каменская», «Парад планет», «Зимний вечер в Гаграх», «Трын-трава» и многих других.

Спектакль поставил Роман Самгин — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа (РАТИ), мастерской Марка Захарова.

Спектакль можно увидеть 21 марта (это суббота) в 18:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 с половиной часа с антрактом. Рекомендуемый возраст — 12+. Билетов стоимостью от 2000 до 5000 рублей ещё много, но центр зала уже раскупили.

театр, спектакль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
