Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями 10.02.2026 ZELENOGRAD.RU

После снегопада 9-10 января на этот парадокс обратили внимание сотни горожан. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» заместитель префекта Олег Панин объяснил, что это не привилегия или спецобслуживание для чиновников, а особенность правил уборки.

Главный тезис ответа: территория у здания префектуры относится к объектам дорожного хозяйства (ОДХ) и входит в маршрут уборочной техники, которая убирает улицы. Парковку возле префектуры проще убирать, потому что ночью там обычно нет припаркованных автомобилей, и техника может промести площадку без препятствий.

Одновременно в письме признают, что строгую очередность уборки по категориям не всегда удаётся соблюдать из-за занятости парковочных пространств машинами. Если парковка заставлена, очистка может быть временно невозможна, и тогда ресурсы перераспределяют на доступные участки — в том числе более низкой категории. В префектуре прямо указывают, что по этой причине отдельные территории, включая площадь у здания префектуры, очищаются «в числе первых» — именно потому, что ночью они свободны.

В качестве примера приводится парковка на Центральной площади: днём она плотно заставлена машинами работников офисного центра и посетителей, а ночью там паркуются жители ближайших микрорайонов, поэтому уборку проводить затруднительно «как в ночное, так и в дневное время».

Нормативы уборки при этом не нарушаются. За январь выпало 92 сантиметра снега, а правила уборки такие: первые 10 см выпавшего снега убирают в течение 6 дней, на каждые дополнительные 5 см — ещё один день. Таким образом, с учетом второго снегопада в конце января, снег должны были убрать примерно к 4 февраля.

Сейчас, говорят в префектуре, снег собран в кучи и организованы работы по вывозу в ночное время.

Отдельно префектура подтвердила, что для платных парковок нет специального порядка уборки — факт платности не влияет на очередность уборки, а средства от платных парковок не поступают организации, которая отвечает за их содержание (их возвращают городу для благоустройства).

Префектура также сообщает, что круглосуточно отслеживает обращения горожан на портале «Наш город» — их используют как «один из реальных источников планирования» — анализируются повторяемость тем, адресов и сезонность, и по результатам корректируются графики.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов, дворники, снег, префектура
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко сыграют комедию Островского на зеленоградской сцене — спектакль 21 марта, но билеты быстро разбирают Новости
Снежное неравенство: в префектуре объяснили, почему у здания администрации чисто, а соседнюю городскую парковку не убирали неделями Новости
Бытовка сгорела на стройке 22-го микрорайона Новости
«Талант Клуб» — пространство, где раскрываются способности детей! Реклама
Самовольные кладовки и пристройки в подъездах поручено снести во время ремонта Новости
Маркет товаров ручной работы и локальных брендов «Встреча» пройдет 7 марта — мастеров приглашают к участию Новости
Магазины «Я Сама» спешат порадовать нереальными скидками на пряжу Реклама
Семьи с детьми старше восьми лет приглашают поиграть в популярные салонные игры прошлых веков: буриме, фанты, шарады, лото и не только, регистрация идёт Новости
Концерт «Мельницы»: программа «Крапива» — это любимые хиты и новые песни, вдохновленные «Дикими лебедями» Андерсена, 12 марта в Зеленограде Новости
Удаление доброкачественных новообразований в клинике «ЭстеДи» Реклама
Парковку у круглосуточного «Ашана» в Андреевке сделали частично платной: большинству хватает двух бесплатных часов Новости
Кукольный спектакль-чаепитие: в конце февраля малыши познакомятся с историей Мухи-Цокотухи и попробуют чай из самовара — событие камерное, количество мест ограничено Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Этап первенства по лыжному туризму прошёл в Зеленограде Новости
Мошеннические сообщения рассылают жителям от имени председателей домовых советов — одно пришло самому председателю, она подала заявление в полицию Новости
Сдают в аренду мини-погрузчик с полным комплектом навесного оборудования Реклама
Дети с кусачками вскрывали окно вентшахты в 11-м микрорайоне Новости
Около часа тратят жители Голубого, чтобы выехать из своего района. Причина: пробки и бездействие ГИБДД Новости
Комедия «Сниму квартиру» по пьесе Ольги Степновой — скидка по промокоду и автограф-сессия Новости
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Предпоказ фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет в зеленоградском кинотеатре Новости
«Зеленопарк» спросил своих посетителей, как они добираются до ТЦ — и получил волну негатива Новости
В фудмоле «Станция» сделали дополнительные посадочные места вместо детской игровой Новости
Автодром с «бамперными» машинками открылся в ТЦ «Мега Химки» Новости
Клуб для родителей «Растем вместе. Детские врачи для мам" открывают зеленоградская больница и библиотеки Новости
В ресторане «Сыроварня» устроят гастроужин по мотивам русских сказок — 12 февраля Новости
Найден виновный в отсутствии освещения в надземном переходе через Ленинградское шоссе Новости
День лыжника на трассе в Крюково — 14 февраля Новости
Игры на грани смерти: дети вылезли из-под электрички и перебрались на другую платформу Новости
Зеленоградский суд взыскал 100 тысяч рублей с организатора отменённого концерта группы «Мумий Тролль» Новости
«Доводим ситуацию до конца»: как работает и будет развиваться горячая линия для помощи животным в Зеленограде Новости
Второклассница зеленоградской школы 1151 Соня Дементеева стала абсолютной победительницей игры «Большое шоу» телеканала «Карусель» Новости
Разморозь свою молодость. В клинике EsteMedika — акция на процедуру RF-лифтинга Реклама
Ребенка с необычным расположением аппендикса прооперировали в зеленоградской больнице Новости
Технологическая компания из Зеленограда построила новое производственное здание — но в Солнечногорске Новости
Кофейни на вокзале в Крюково останавливали работу во время сильных морозов Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Мёртвые души» — яркую и очень смешную версию Гоголя со сцены театра Вахтангова с Марией Ароновой в главной роли Новости
Лыжную трассу за 7-м микрорайоном подготовили к выходным — лыжники высоко оценивают качество и отмечают отсутствие пешеходов Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
Грязный снег с дороги засыпал прохожих и первый этаж дома Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру