После снегопада 9-10 января на этот парадокс обратили внимание сотни горожан. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» заместитель префекта Олег Панин объяснил, что это не привилегия или спецобслуживание для чиновников, а особенность правил уборки.
Главный тезис ответа: территория у здания префектуры относится к объектам дорожного хозяйства (ОДХ) и входит в маршрут уборочной техники, которая убирает улицы. Парковку возле префектуры проще убирать, потому что ночью там обычно нет припаркованных автомобилей, и техника может промести площадку без препятствий.
Одновременно в письме признают, что строгую очередность уборки по категориям не всегда удаётся соблюдать из-за занятости парковочных пространств машинами. Если парковка заставлена, очистка может быть временно невозможна, и тогда ресурсы перераспределяют на доступные участки — в том числе более низкой категории. В префектуре прямо указывают, что по этой причине отдельные территории, включая площадь у здания префектуры, очищаются «в числе первых» — именно потому, что ночью они свободны.
В качестве примера приводится парковка на Центральной площади: днём она плотно заставлена машинами работников офисного центра и посетителей, а ночью там паркуются жители ближайших микрорайонов, поэтому уборку проводить затруднительно «как в ночное, так и в дневное время».
Нормативы уборки при этом не нарушаются. За январь выпало 92 сантиметра снега, а правила уборки такие: первые 10 см выпавшего снега убирают в течение 6 дней, на каждые дополнительные 5 см — ещё один день. Таким образом, с учетом второго снегопада в конце января, снег должны были убрать примерно к 4 февраля.
Сейчас, говорят в префектуре, снег собран в кучи и организованы работы по вывозу в ночное время.
Отдельно префектура подтвердила, что для платных парковок нет специального порядка уборки — факт платности не влияет на очередность уборки, а средства от платных парковок не поступают организации, которая отвечает за их содержание (их возвращают городу для благоустройства).
Префектура также сообщает, что круглосуточно отслеживает обращения горожан на портале «Наш город» — их используют как «один из реальных источников планирования» — анализируются повторяемость тем, адресов и сезонность, и по результатам корректируются графики.