Одновременно в письме признают, что строгую очередность уборки по категориям не всегда удаётся соблюдать из-за занятости парковочных пространств машинами. Если парковка заставлена, очистка может быть временно невозможна, и тогда ресурсы перераспределяют на доступные участки — в том числе более низкой категории. В префектуре прямо указывают, что по этой причине отдельные территории, включая площадь у здания префектуры, очищаются «в числе первых» — именно потому, что ночью они свободны.

В качестве примера приводится парковка на Центральной площади: днём она плотно заставлена машинами работников офисного центра и посетителей, а ночью там паркуются жители ближайших микрорайонов, поэтому уборку проводить затруднительно «как в ночное, так и в дневное время».

Нормативы уборки при этом не нарушаются. За январь выпало 92 сантиметра снега, а правила уборки такие: первые 10 см выпавшего снега убирают в течение 6 дней, на каждые дополнительные 5 см — ещё один день. Таким образом, с учетом второго снегопада в конце января, снег должны были убрать примерно к 4 февраля.