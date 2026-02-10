Привести помещения общего пользования в соответствие с проектной документацией и требованиями законодательства в рамках ремонта подъездов — обязанность управляющей компании. При этом демонтаж самовольно установленных конструкций (кладовок, дверей, перегородок и т. п.) возможен только при наличии соответствующего решения общего собрания собственников или предписания уполномоченных органов (например, Мосжилинспекции), пояснили в ответ на запрос редакции «Зеленоград.ру».

Из этого следует, что «Жилищник» должен обследовать подъезды на предмет самовольных построек и конструкций (в том числе дверей в приквартирных холлах) и, получив предписание Мосжилинспекции или пожарного надзора, демонтировать их.

Если очистка подъездов действительно будет идти по такой схеме, через пять лет — с такой периодичностью обычно проводят текущий ремонт подъездов — в зеленоградских домах не останется построек, для существования которых нет правовой основы: проекта перепланировки помещения и решения общего собрания собственников.