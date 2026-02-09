Сцена Культурного центра примет концерт из знакомых композиций и нового материала «Мельницы», построенный как переход от альбома «Символ Солнца» к следующей главе в дискографии. Программа рассчитана на тех, кто давно слушает группу, и на тех, кто хочет попасть на большой заловый концерт с характерным «мельничным» звучанием и сюжетными песнями.

«Свежие песни, географические загадки и сеанс колдовства», — так группа рассказывает о концертах с новой программой, уже прогремевших на других площадках. Кстати, сингл «Крапива» поднялся к февралю до 5-го места в хит-параде «Чартова Дюжина».