Сцена Культурного центра примет концерт из знакомых композиций и нового материала «Мельницы», построенный как переход от альбома «Символ Солнца» к следующей главе в дискографии. Программа рассчитана на тех, кто давно слушает группу, и на тех, кто хочет попасть на большой заловый концерт с характерным «мельничным» звучанием и сюжетными песнями.
«Свежие песни, географические загадки и сеанс колдовства», — так группа рассказывает о концертах с новой программой, уже прогремевших на других площадках. Кстати, сингл «Крапива» поднялся к февралю до 5-го места в хит-параде «Чартова Дюжина».
В сет-лист войдут три ранее не исполнявшиеся песни, главные хиты, а также заметный блок композиций из альбома «Алхимия», который отмечает 10-летие.
Хелависа (Наталья О’Шей) говорит, что ключевая композиция программы посвящена молчанию героини, собирающей жгучую траву, в музыке сохраняются элементы традиционных джиг, а среди новых сценических образов «мельничной фауны» появились львы и лебеди.
«Мельница» — московская фолк-рок-группа, основанная в 1999 году; ее лидер, вокалистка и основной автор песен — Хелависа. За годы работы группа стала заметной частью «радио-роковой» сцены, а их тексты часто опираются на мифологию, баллады, фольклорные и сказочные сюжеты.
Концерт пройдет 12 марта (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Рекомендуемый возраст — 12+.
Продолжительность — 2,5 часа с антрактом.
Билеты стоимостью от 2600 до 4600 рублей на момент публикации доступны даже в центре зала.