Соседи рассказали, что получали такие же сообщения. Но в действенности полицейского расследования сомневаются, особенно если рассылка шла не с российских IP-адресов. Также советуют включить в настройках телеграма запрет добавления в чаты:

Настройки->Конфиденциальность->Приглашения.



Подобных мошеннических схем сейчас много: «Зеленоград.ру» уже писал о рассылках от имени директора «Жилищника», рассылках и фейковых телеграм-чатах Мосэнергосбыта с «перерасчётом коммуналки» и таким же требованием «оперативно подтвердить данные» по опубликованному списку с ФИО и датой рождения.