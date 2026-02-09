«Мошенники, прикрываясь ГБУ „Жилищник“ и именем председателя совета дома корпуса 815, просят высылать коды. Ни в коем случае не делайте этого!» — написала в районном телеграм-чате Галина и показала скриншот сообщения от имени Галины Козиной, то есть её самой. Вечером 3 февраля она составила заявление в полицию по этому поводу. 4 февраля рассылка, по ее словам, повторилась.
Соседи рассказали, что получали такие же сообщения. Но в действенности полицейского расследования сомневаются, особенно если рассылка шла не с российских IP-адресов. Также советуют включить в настройках телеграма запрет добавления в чаты:
Настройки->Конфиденциальность->Приглашения.
Подобных мошеннических схем сейчас много: «Зеленоград.ру» уже писал о рассылках от имени директора «Жилищника», рассылках и фейковых телеграм-чатах Мосэнергосбыта с «перерасчётом коммуналки» и таким же требованием «оперативно подтвердить данные» по опубликованному списку с ФИО и датой рождения.