Новое кино — не байопик популярной группы, а музыкальное приключенческое фэнтези: панк-сказка. Действие разворачивается в мире песен группы, где сказочную вселенную атакуют мертвецы, воскрешённые Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они вместе встают на защиту созданного ими мира.
14 февраля в кинотеатре в ТЦ «Зеленопарк» запланирован предпоказ фильма. Указан один сеанс в 18:00, билеты по 770 рублей. В широкий прокат фильм выйдет 19 февраля.
