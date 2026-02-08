Однако в комментариях к сообщению о новых посадочных местах на месте игровой гости пишут, что стали реже заходить в центр после её закрытия — несколько человек прямо просят вернуть игровую:

«Перестали к вам ходить из-за этого, детей увлечь пока родители отдыхают нечем», «Станция была любимым местом за счет игровой… мамы в это время могли посидеть», «Мы тоже перестали бывать… Если есть возможность вернуть игровую — будет здорово».

Представители «Станции» в ответ пообещали учесть пожелания посетителей «в дальнейшем развитии пространства».

Исчезновение детских игровых комнат из фудмолов нельзя назвать рыночной тенденцией. Напротив, по актуальным примерам 2025-2026 годов видно, что детские форматы у таких площадок сохраняются и используются как часть предложения для семейной аудитории.