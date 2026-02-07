Самые сложные случаи — экстренные, когда животное травмировано или стало жертвой жестокости. Фонд работает по отлаженной системе: обращение регистрируется, и информация оперативно поступает ветеринарным специалистам. Когда ситуация критическая, сотрудники фонда выезжают сами, чтобы забрать животное с места происшествия. По этой схеме неравнодушные граждане помогли спасти собак Ромео и Волю.

Главный принцип работы горячей линии — не ограничиваться устной консультацией, а доводить ситуацию до логического завершения.

«Если мы не можем помочь сами из-за нехватки мест, мы действуем как навигатор: подсказываем, в какие именно чаты, организации или к каким волонтёрам можно обратиться, а также сами размещаем информацию о животных, срочно нуждающихся в помощи», — пояснила президент фонда «Ника» Вера Митина.

Грант мэра позволит фонду не только улучшить горячую линию, но и заняться масштабной просветительской работой. Планируется серия лекций от кинологов, зоопсихологов и ветеринаров, цель которых — снизить число отказов от питомцев и популяризировать ответственное отношение.

Ключевой задачей остаётся увеличение числа ответственных усыновлений из приютов. Для этого фонд будет и дальше проводить в Зеленограде выставки животных.

Центральным мероприятием 2026 года от фонда станет традиционный благотворительный забег «Беги за другом», который пройдёт в Москве в августе, перед Всемирным днём бездомных животных.