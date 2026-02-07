Фонд помощи бездомным животным «Ника», чьи приюты и центр «Мокрый нос» расположены рядом с Зеленоградом, получил грант мэра Москвы на развитие своей горячей линии +7-495-162-85-95 (линия доступна в будни с 9:00 до 18:00, в другое время можно оставить голосовое сообщение или заполнить форму на сайте)
Ежемесячно операторы фонда принимают от 550 до 1000 звонков. Чаще всего люди обращаются за помощью в стерилизации, отлове, поиске корма для бездомных животных или мест для их лечения и пристройства.
Самые сложные случаи — экстренные, когда животное травмировано или стало жертвой жестокости. Фонд работает по отлаженной системе: обращение регистрируется, и информация оперативно поступает ветеринарным специалистам. Когда ситуация критическая, сотрудники фонда выезжают сами, чтобы забрать животное с места происшествия. По этой схеме неравнодушные граждане помогли спасти собак Ромео и Волю.
Главный принцип работы горячей линии — не ограничиваться устной консультацией, а доводить ситуацию до логического завершения.
«Если мы не можем помочь сами из-за нехватки мест, мы действуем как навигатор: подсказываем, в какие именно чаты, организации или к каким волонтёрам можно обратиться, а также сами размещаем информацию о животных, срочно нуждающихся в помощи», — пояснила президент фонда «Ника» Вера Митина.
Грант мэра позволит фонду не только улучшить горячую линию, но и заняться масштабной просветительской работой. Планируется серия лекций от кинологов, зоопсихологов и ветеринаров, цель которых — снизить число отказов от питомцев и популяризировать ответственное отношение.
Ключевой задачей остаётся увеличение числа ответственных усыновлений из приютов. Для этого фонд будет и дальше проводить в Зеленограде выставки животных.
Центральным мероприятием 2026 года от фонда станет традиционный благотворительный забег «Беги за другом», который пройдёт в Москве в августе, перед Всемирным днём бездомных животных.