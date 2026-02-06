Слушать Пушкина в рок-формате: ведущий актер Театра Маяковского прочтет и споет мистические произведения поэта под фортепиано и скрипку 06.02.2026 ZELENOGRAD.RU

В библиотеке 14-го микрорайона пройдет музыкально-драматический концерт, в котором стихи Александра Сергеевича соединят с энергией рок-музыки. Это не лекция, не читка и не спектакль: сценическое прочтение и вокальная подача пушкинских текстов с живым инструментальным сопровождением.

В программе заявлены мистические, сказочные и драматические произведения, созданные в болдинский период. Перфоманс уже оценили зрители Театра Маяковского, теперь его привозят в Зеленоград.

— Вокал и сценическое исполнение: Вячеслав Ковалев, заслуженный артист РФ, актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского

— Музыка: композитор Алексей Скипин

— Сопровождение: Мария Цуварева (скрипка) и Алексей Скипин (фортепиано)

Вячеслав Ковалев играет в заметных театральных постановках: «Август: графство Осейдж», «Любовь людей», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», активно снимается в кинофильмах (более 40 проектов, среди которых «Сибирь. Монамур» и «Иван Денисович») и сериалах («Метод», «Склифосовский», «Мосгаз» и другие).

Болдинский период — один из самых известных и плодотворных вех в творчестве Пушкина: осенью 1830 года поэт оказался в вынужденной изоляции и провел в Болдине несколько месяцев, за которые создал и завершил целый ряд произведений разных жанров. Этот культурный контекст часто называют «Болдинской осенью» и связывают с редкой концентрацией творческой работы в условиях изоляции.

Концерт состоится 22 февраля (это предпраздничное воскресенье) в 18:00 в библиотеке в корпусе 1462. Продолжительность — около полутора часов.

Билеты стоят 1700 рублей. Льготный билет (многодетные семьи и инвалиды): 1360 рублей. Событие подходит зрителям старше 12 лет.

Телефон библиотеки: 8-495-161-00-05 (на звонки отвечают ежедневно с 09:00 до 21:00).

Метки:
микрорайон 14, досуг, корпус 1462
