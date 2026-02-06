Зимой выполняются работы, которые не зависят от температуры на улице и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электроснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов, объяснили в мэрии.

В Зеленограде в этом году капитальный ремонт проведут в 17 домах. К началу работ могут приготовиться жители корпусов 423, 425, 427, 428, 429, 445, 1103, 1131, 1132, 1414, 1450, 1521 — у них запланированы работы внутри помещения.

В перечне работ для корпусов 449, 801, 802, 803, 813 — есть только ремонт фасада и крыши — там работы начнут, когда на улице будет устойчивая плюсовая температура.