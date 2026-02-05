Состав рок-композиций в анонсе не раскрывается, но на концертах, которые прошли в январе на других площадках, звучали такие песни, как: «Smells Like Teen Spirit» (Nirvana), «No More tears» (Ozzy Osbourne), «Highway Star» (Deep Purple), «Богемская рапсодия» и «The show must go on» (Queen), «Thunderstruck» (AC/DC). Организаторы концерта отмечают, что программа вариативная и может меняться.



Проект «Опера XXI» в феврале примет и Государственный Кремлевский дворец.



В Зеленограде концерт пройдет 22 февраля (это воскресенье перед праздничным днем) в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Билеты стоят от 1000 до 4500 рублей, рекомендуемый возраст — 12+.