В предпраздничный вечер в Культурном центре «Зеленоград» ждут зрителей, которые любят живую музыку, оперу и рок — и готовы к музыкальным экспериментам и новому звучанию легендарных арий и песен.
Новаторское прочтение мировой классики представят солисты оперных театров Москвы в сопровождении струнного оркестра и рок-группы «Симфония».
В концерте участвует оперная певица Евгения Красилова и «золотая скрипка России» Лиля Люманова.
Состав рок-композиций в анонсе не раскрывается, но на концертах, которые прошли в январе на других площадках, звучали такие песни, как: «Smells Like Teen Spirit» (Nirvana), «No More tears» (Ozzy Osbourne), «Highway Star» (Deep Purple), «Богемская рапсодия» и «The show must go on» (Queen), «Thunderstruck» (AC/DC). Организаторы концерта отмечают, что программа вариативная и может меняться.
Проект «Опера XXI» в феврале примет и Государственный Кремлевский дворец.
В Зеленограде концерт пройдет 22 февраля (это воскресенье перед праздничным днем) в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность — 2 часа с антрактом.
Билеты стоят от 1000 до 4500 рублей, рекомендуемый возраст — 12+.