«Мы готовим — люди сразу затаптывают»

По словам тракториста ратрака Алексея, главная проблема трассы — пешеходы.



«Мы хорошо выполняем свою работу, но всё равно получаем много жалоб, что трасса опять затоптана. К сожалению, мы не можем ничего с этим сделать, мы готовим — люди сразу затаптывают», — говорит он.



Лыжники подтверждают: состояние трассы напрямую зависит не только от погоды, но и от поведения людей.



Николай, который тренируется в Крюково, отмечает, что после подготовки трасса в отличном состоянии, кататься приятно. Однако проблема пешеходов, по его словам, остаётся прежней.



«Мой знакомый неоднократно обращался в управу с жалобами на то, что по трассе постоянно ходят люди, но реакции нет. Зимой и летом ситуация повторяется. Летом, катаясь на роликах, я получил травму, пытаясь объехать собаку, которую выгуливали на трассе. Если бы не пешеходы, трасса была бы идеальной», — рассказал Николай.



Он также высоко оценил лыжероллерную трассу за горбольницей — по его словам, там меньше пешеходов, и трассу чаще приводят в порядок.