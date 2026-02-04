Лыжную трассу в новом городе привели в порядок: её готовят два раза в неделю — и сетуют, что пешеходы сразу всё портят 04.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Корреспондент «Зеленоград.ру» проверила, как обслуживают лыжероллерную трассу за 17-м и 22-м микрорайонами, пройдя вместе с рабочими все этапы подготовки.

В прошлую пятницу трасса оказалась не готова к выходным — по словам рабочих, в связи с сильными снегопадами вся техника была задействована в уборке города, поэтому подготовку трассы перенесли на воскресенье.

В целом, трассу обслуживают регулярно — два раза в неделю, однако результат этой работы часто исчезает в тот же день: по спортивному объекту продолжают ходить пешеходы.

Подготовка занимает в среднем около трёх часов — с 10:00 до 13:00, по вторникам и пятницам. В это время кататься здесь не рекомендуется: это мешает работе техники, может быть небезопасно и портит уже проделанную работу, особенно если новая лыжня ещё не нарезана. Несмотря на это, по наблюдениям корреспондента «Зеленоград.ру», люди продолжают выходить на трассу даже во время подготовки, и после замечаний рабочих.

Как готовят трассу

Это делается с помощью ратрака — специализированной снегоуплотнительной машины. Ратрак разрыхляет и выравнивает трассу. После обновления поверхности ратрак специальным устройством нарезает классическую лыжню, которую формируют с левой стороны трассы по всему кругу — так удобнее отталкиваться и безопаснее обгонять. Также формируется полотно для конькового хода, поэтому трассу готовят и для классики, и для конька.

Кроме того, к детским спортивным соревнованиям, которые пройдут здесь 14 февраля, подготовили дополнительные развороты на трассе: дети будут кататься на дистанции 500 метров, и на этих участках лыжню также нарежут специально к мероприятию.

«Мы готовим — люди сразу затаптывают»

По словам тракториста ратрака Алексея, главная проблема трассы — пешеходы.

«Мы хорошо выполняем свою работу, но всё равно получаем много жалоб, что трасса опять затоптана. К сожалению, мы не можем ничего с этим сделать, мы готовим — люди сразу затаптывают», — говорит он.

Лыжники подтверждают: состояние трассы напрямую зависит не только от погоды, но и от поведения людей.

Николай, который тренируется в Крюково, отмечает, что после подготовки трасса в отличном состоянии, кататься приятно. Однако проблема пешеходов, по его словам, остаётся прежней.

«Мой знакомый неоднократно обращался в управу с жалобами на то, что по трассе постоянно ходят люди, но реакции нет. Зимой и летом ситуация повторяется. Летом, катаясь на роликах, я получил травму, пытаясь объехать собаку, которую выгуливали на трассе. Если бы не пешеходы, трасса была бы идеальной», — рассказал Николай.

Он также высоко оценил лыжероллерную трассу за горбольницей — по его словам, там меньше пешеходов, и трассу чаще приводят в порядок.

Лыжники считают, что проблему пешеходов невозможно решить без вмешательства властей: нужны чёткие обозначения, что это спортивный объект, и реальные меры, чтобы люди перестали ходить по подготовленной трассе.

При этом местные жители в зеленоградском телеграм-чате отмечают нехватку мест для прогулок: «Хочется благоустроенный парк рядом, чтобы была возможность гулять с ребенком и собакой, не мешая спортсменам», — мечтает Ирина. «Обещали на этой трассе сделать отдельную дорожку для пешеходов и бегунов, — вспоминает Елена. — Было бы такое разделение, плюс ухоженная трасса, то вообще бы красота была!»

