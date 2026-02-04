Музыкальные и хореографические коллективы школы Дягилева дадут общий концерт в память директора Евгения Ротчева: билеты есть, но быстро разбирают 04.02.2026 ZELENOGRAD.RU

«Это будет общий концерт нашей школы, где выступят все отделения, а также педагоги. Через музыку и танец мы хотим напомнить родным, друзьям и всем зеленоградцам о том, как важно сохранять наследие тех, кто вкладывает душу в общее дело», — приглашает коллектив школы.

На концерте «Все для тебя…» ожидается выступление всех отделений школы: музыка (хоровое пение, инструментальное исполнительство и фольклорное искусство) и хореография (классический и современный танец).

Евгений Викторович Ротчев — заслуженный работник культуры, возглавлявший учреждение на протяжении 30 лет. В период его руководства музыкальная школа получила статус школы искусств и имя великого импресарио Сергея Дягилева. Как руководитель учреждения он сопровождал проектирование и строительство нынешнего здания школы в 14-м микрорайоне. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его имя связывают с расцветом знаменитого хора «Кантилена».

Концерт пройдет 15 февраля (это воскресенье) в 15:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность: 3 часа. Рекомендуется зрителям с 6 лет.
Билетов стоимостью 1000 и 1200 рублей еще много, но самый центр уже занят. Если вам хочется прийти на концерт, не упустите момент выбора удобных мест.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
концерт, Культурный центр (ДК) "Зеленоград", Детская школа искусств им.С.П.Дягилева
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Онкологию на «нулевой стадии» стали находить в Москве в семь раз чаще Новости
Показания счетчиков воды теперь можно передавать по фотографии — в приложении «Электронный дом» Новости
Лыжную трассу в новом городе привели в порядок: её готовят два раза в неделю — и сетуют, что пешеходы сразу всё портят Новости
Музыкальный спектакль «Леди Баг и Супер Кот» — 14 февраля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Праздник науки для детей пройдет 7 февраля в библиотеке — по сути, это интересная и веселая профориентация: регистрация открыта Новости
Музыкальные и хореографические коллективы школы Дягилева дадут общий концерт в память директора Евгения Ротчева: билеты есть, но быстро разбирают Новости
Забота о здоровье питомца с выгодой — весь февраль действуют скидки в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Спектакль «Чучело» — легендарную драму взросления покажут в Зеленограде: одноименная повесть входит в школьную программу, посмотреть постановку можно по Пушкинской карте с друзьями или целым классом Новости
Отделение Газпромбанка открылось в Зеленограде — первое в городе Новости
Он обещал вернуться — астроном Владимир Сурдин выступит в лектории «Наукоград» в зале ДК МИЭТ Реклама
Крупнейший в стране СИЗО начнут строить в этом году под Солнечногорском Новости
Спектакль «Трактирщица» — популярную итальянскую комедию с участием Гоши Куценко покажут в Зеленограде в праздничный день 23 февраля, билеты пока есть Новости
Чек-ап: невролог+ортопед за 1 день в клинике лечения реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Современную версию советских пунктов приёма вторсырья пробуют возродить в Москве Новости
Приборостроительный завод из Зеленограда признали лучшим поставщиком оборудования для энергетики Новости
Мебель, мягкая и корпусная, ковры, шкафы-купе, кухни — в «Доме мебели Андреевский» Реклама
Слышали о проверках телефонов в московском метро? Разобрались, что именно произошло (спойлер: ничего) Новости
Танцевальные традиции восьми стран за один концерт: ансамбль «Вдохновение» приглашает в кругосветное путешествие 7 февраля Новости
Участковые Зеленограда в феврале отчитаются перед жителями и ответят на вопросы Новости
На турнир по бильярду приглашают женщин 55+ Новости
Завершено строительство производства светопрозрачных конструкций и модульных фасадов в Зеленограде Новости
Концерт Константина Никольского в Зеленограде 6+ Реклама
Шахматный клуб для взрослых открылся в кафе 17-го микрорайона Новости
Достроен технопарк «Алабушево» на проспекте Генерала Алексеева Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Продолжаются задержки электричек — теперь от Крюково Новости
Квартира загорелась сегодня ночью в корпусе 1424 — есть пострадавший Новости
Новое направление — флебология в медицинской клинике «Эстеди» Реклама
Основатель зеленоградской школы барабанов Сергей Дедов дебютировал на Первом канале в составе группы Rashamba Новости
Задержки электричек в понедельник вечером Новости
Зеленоградский салон красоты создаёт музыку с ИИ и экономит на авторских правах Новости
Как оказать первую помощь пострадавшему — научат 8 февраля в Филаретовском храме Новости
Концерт Умки — русский рок-андеграунд 5 февраля в Зеленограде Новости
Ребенка ограбили на Новокрюковской улице — сорвали с головы наушники Новости
Письмо в редакцию: «Почему уборка снега у нас такая беспощадная и постоянно требует жертв»? Новости
Деревья массово падают в лесопарке и дворах после снегопадов — с риском для людей Новости
Встреча выпускников школ 854 и 616 пройдет в честь школьного юбилея Новости
Концерт Нигатива: сольная программа и хиты «Триады» — 13 февраля в клубе Vibe Новости
Пополнение «Тройки» на вокзале всё ещё не работает — проблеме уже полгода Новости
Внеплановый снегопад прошел над парковками Зеленограда Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру