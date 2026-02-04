«Это будет общий концерт нашей школы, где выступят все отделения, а также педагоги. Через музыку и танец мы хотим напомнить родным, друзьям и всем зеленоградцам о том, как важно сохранять наследие тех, кто вкладывает душу в общее дело», — приглашает коллектив школы.
На концерте «Все для тебя…» ожидается выступление всех отделений школы: музыка (хоровое пение, инструментальное исполнительство и фольклорное искусство) и хореография (классический и современный танец).
Евгений Викторович Ротчев — заслуженный работник культуры, возглавлявший учреждение на протяжении 30 лет. В период его руководства музыкальная школа получила статус школы искусств и имя великого импресарио Сергея Дягилева. Как руководитель учреждения он сопровождал проектирование и строительство нынешнего здания школы в 14-м микрорайоне. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его имя связывают с расцветом знаменитого хора «Кантилена».
Концерт пройдет 15 февраля (это воскресенье) в 15:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Продолжительность: 3 часа. Рекомендуется зрителям с 6 лет.
Билетов стоимостью 1000 и 1200 рублей еще много, но самый центр уже занят. Если вам хочется прийти на концерт, не упустите момент выбора удобных мест.