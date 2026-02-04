«Это будет общий концерт нашей школы, где выступят все отделения, а также педагоги. Через музыку и танец мы хотим напомнить родным, друзьям и всем зеленоградцам о том, как важно сохранять наследие тех, кто вкладывает душу в общее дело», — приглашает коллектив школы.

На концерте «Все для тебя…» ожидается выступление всех отделений школы: музыка (хоровое пение, инструментальное исполнительство и фольклорное искусство) и хореография (классический и современный танец).