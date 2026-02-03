Клубный турнир состоится 12 февраля, но заявки на него принимают до 8 февраля. Особенность соревнования: свободная пирамида в одиночном формате.
Зеленоградкам старшего возраста обещают хорошую организацию, дружескую атмосферу и отличную возможность проявить мастерство, азарт и любовь к бильярду.
Турнир пройдет в ЦМД «Силино» (корпус 1106). Зарегистрироваться можно в самом центре или по телефону горячей линии +7-495-870-44-44.
Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста.
