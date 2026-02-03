На новой площадке объединились структуры двух компаний: «1-й ДСК» будет производить оконные и дверные систем, фасады зданий с использованием стекла и алюминия: ПВХ-конструкций, продукцию с теплым и холодным остеклением. А компания «Лайф Инжиниринг» на этой же площадке будет собирать готовые модульные фасады со сплошным или частичным остеклением по технологии PRE-FAB. На производстве планируют создать 140 рабочих мест.

Производственное здание — одно из четырех предприятий, расположенных на территории промышленно-строительного комплекса в Восточной коммунальной зоне, который возводит группа компаний ФСК. Здесь также размещены производства автоклавного газобетона, завод по производству архитектурных стеклопакетов, а также промышленный технопарк. На всей площадке планируется задействовать более 800 человек.