Ранее уже рассказывали о камерах, которые фиксируют нарушения самокатчиков и велосипедистов: в 2025 году сообщалось о 350 комплексах фотовидеофиксации, которые распознают нарушения, а данные по арендным самокатам передают операторам проката для штрафов (самое частое — когда не спешиваются на переходе). Всего на ключевых магистралях Москвы работает более 1,5 тысячи «умных камер».

Конечно, всё это выглядит полезно — камера заметила самокатчика в потоке, сигнал ушёл патрулю, риск ДТП ниже. Но у горожан другой запрос — чтобы «умные камеры» начали так же уверенно ловить самые раздражающие и опасные нарушения: опасную езду по тротуарам и поездки вдвоём на одном самокате.

О таких планах говорили, но отчётов о массовых «штрафах за тротуар» пока нет. Вероятная причина — это сложнее сделать: нужно, чтобы камера безошибочно распознавала нарушение и однозначно связывала его с конкретным самокатом и пользователем. Производители комплексов ещё в 2024 году предупреждали, что для этого нужна отдельная нормативная база и процедуры.