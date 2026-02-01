«Умные» камеры ЦОДД теперь фиксируют ещё один опасный сценарий — когда пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности выезжают на полосы для автомобилей. Система распознаёт такие случаи и отправляет сигнал в Ситуационный центр, а оттуда информацию передают дорожному патрулю и Госавтоинспекции — чтобы оперативно остановить нарушителя и не допустить аварии.
По ПДД самокатчикам нельзя ехать по автомобильным полосам — там другой поток и скорости, поэтому это опасно и для них, и для водителей. При этом правила всё же допускают редкие исключения: если рядом нет велодорожки или велополосы, а на дороге ограничение до 60 км/ч, водители СИМ старше 14 лет могут двигаться по правому краю проезжей части.
Ранее уже рассказывали о камерах, которые фиксируют нарушения самокатчиков и велосипедистов: в 2025 году сообщалось о 350 комплексах фотовидеофиксации, которые распознают нарушения, а данные по арендным самокатам передают операторам проката для штрафов (самое частое — когда не спешиваются на переходе). Всего на ключевых магистралях Москвы работает более 1,5 тысячи «умных камер».
Конечно, всё это выглядит полезно — камера заметила самокатчика в потоке, сигнал ушёл патрулю, риск ДТП ниже. Но у горожан другой запрос — чтобы «умные камеры» начали так же уверенно ловить самые раздражающие и опасные нарушения: опасную езду по тротуарам и поездки вдвоём на одном самокате.
О таких планах говорили, но отчётов о массовых «штрафах за тротуар» пока нет. Вероятная причина — это сложнее сделать: нужно, чтобы камера безошибочно распознавала нарушение и однозначно связывала его с конкретным самокатом и пользователем. Производители комплексов ещё в 2024 году предупреждали, что для этого нужна отдельная нормативная база и процедуры.