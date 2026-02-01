Группу по аюрведе открывают для зеленоградцев старшего возраста 01.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Участников клуба «Целительные практики» познакомят с древними практиками духовного и физического здоровья тибетских мастеров аюрведы через священные звуки, формулы и слова силы — мантры, описывают процесс организаторы.

Аюрведа — это традиционная система оздоровления, возникшая в Индии более двух тысяч лет назад. В её основе лежит представление о балансе тела, ума и образа жизни. Аюрведа рассматривает здоровье не как лечение конкретных болезней, а как поддержание общего равновесия и профилактику нарушений.

На занятиях по аюрведе, как правило, не занимаются медицинской диагностикой и не назначают лечение. Формат обычно образовательный и практико-ориентированный. Участникам могут предлагать:

— вводные лекции о принципах аюрведы, типах конституции и образе жизни;
— дыхательные и мягкие телесные практики;
— простые упражнения на расслабление и концентрацию;
— рекомендации по режиму дня, питанию и самонаблюдению в общем, немедицинском ключе;
— спокойные практики, направленные на снижение напряжения и улучшение самочувствия.

Занятия обычно проходят в медленном, бережном формате, с акцентом на комфорт, внутренний баланс и внимательное отношение к себе.

Занятия проходят по пятницам в 12:30 в корпусе 1106.

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.

