Участников клуба «Целительные практики» познакомят с древними практиками духовного и физического здоровья тибетских мастеров аюрведы через священные звуки, формулы и слова силы — мантры, описывают процесс организаторы.



Аюрведа — это традиционная система оздоровления, возникшая в Индии более двух тысяч лет назад. В её основе лежит представление о балансе тела, ума и образа жизни. Аюрведа рассматривает здоровье не как лечение конкретных болезней, а как поддержание общего равновесия и профилактику нарушений.



На занятиях по аюрведе, как правило, не занимаются медицинской диагностикой и не назначают лечение. Формат обычно образовательный и практико-ориентированный. Участникам могут предлагать:



— вводные лекции о принципах аюрведы, типах конституции и образе жизни;

— дыхательные и мягкие телесные практики;

— простые упражнения на расслабление и концентрацию;

— рекомендации по режиму дня, питанию и самонаблюдению в общем, немедицинском ключе;

— спокойные практики, направленные на снижение напряжения и улучшение самочувствия.



Занятия обычно проходят в медленном, бережном формате, с акцентом на комфорт, внутренний баланс и внимательное отношение к себе.



Занятия проходят по пятницам в 12:30 в корпусе 1106.

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.