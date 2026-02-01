«В ходе обследований установлено, что на территории Зеленограда отсутствуют участки, позволяющие разместить снежные горки с соблюдением зон безопасности», — сказал «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин в ответе на запрос о планах по обустройству стихийных горок, чтобы на них можно было безопасно кататься.



При этом префектура продолжит уничтожать стихийные снежные горки — не только ставить таблички с предупреждением об опасности катания, но также засыпать их песком после каждого снегопада.



Это касается и небольших горок во дворах, которые «несанкционированно» строят сами жители.



Всё это подаётся «с целью недопущения травматизма», однако практика показывает, что люди всё равно будут искать любые подходящие склоны для катания.



Легальных горок — три адреса на весь город. Это небольшие деревянные горки с ледяным выкатом. Они рассчитаны скорее на малышей: взрослым и подросткам на них часто просто скучно. На тюбинге и санках с металлическими полозьями на них не покатаешься.



Мэр Собянин много говорит о необходимости обустройства мест для зимнего отдыха. На территории большой Москвы нашлось место для сотни официальных горок (на фото — одна из них). Тюбинг и санки там — не «стихийная проблема», а обычный сценарий развлечения в парках.



На городском уровне Москва как раз делает ставку на зимнюю инфраструктуру. В официальных публикациях говорится, что зимой 2025/2026 для горожан открыты более 700 км лыжных трасс, почти 1300 катков и сотни горок.



На этом фоне неспособность префектуры найти хотя бы один подходящий участок в Зеленограде выглядит по меньшей мере спорно — особенно в городе, где парков и склонов хватает. Тем более, новый режим охраны московских лесопарков позволяет благоустраивать их для занятий спортом.



Снежные горки — самый массовый зимний аттракцион с минимальным «порогом входа»: не нужны коньки, не нужны навыки катания, не нужны сеансы и прокат. Поэтому, пока город вкладывается в инфраструктуру катания на коньках и лыжах (что само по себе неплохо), популярные естественные склоны в Зеленограде будут продолжать притягивать, несмотря на запреты.



Если вы знаете подходящее место для обустройства снежной горки, пожалуйста, напишите в телеграм-чате в комментариях.