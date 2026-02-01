Зрители станут свидетелями рокового дня в жизни великого соблазнителя: берущий от жизни максимум Дон Жуан впервые столкнется со страшным наказанием. События летят одно за другим — роковые встречи, путаница, ревность, попытки выкрутиться и неизбежный момент расплаты.

Благодаря киноформату все эмоции этой тревожной драмы с черным юмором будут выведены на передний план, а сильный состав исполнителей удержит внимание до самого финала. Организаторы обещают эффект полного присутствия в Венской опере, а харизматичный итальянский язык дополнят русские субтитры.