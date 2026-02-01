НПП «Доза» вошло в топ-10 лучших работодателей среди средних компаний в отрасли «Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника» по версии рейтинга hh.ru за 2025 год. При этом в общем рейтинге среди средних компаний предприятие оказалось на 482-м месте.

В финал, по данным организаторов, вышли 1792 компании — оценка строится на анкетировании HR-практик, опросе сотрудников (eNPS), отзывах бывших сотрудников и голосовании соискателей. Средними в рейтинге считаются компании с численностью 251-1000 человек.