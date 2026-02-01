НПП «Доза» вошло в топ-10 лучших работодателей среди средних компаний в отрасли «Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника» по версии рейтинга hh.ru за 2025 год. При этом в общем рейтинге среди средних компаний предприятие оказалось на 482-м месте.
В финал, по данным организаторов, вышли 1792 компании — оценка строится на анкетировании HR-практик, опросе сотрудников (eNPS), отзывах бывших сотрудников и голосовании соискателей. Средними в рейтинге считаются компании с численностью 251-1000 человек.
НПП «Доза» — один из ведущих производителей оборудования радиационного контроля, а также один из крупных разработчиков программного и методического обеспечения в России и странах СНГ. Предприятие основано в 1991 году и размещается на собственных производственных площадях в Зеленограде. Среди заказчиков — атомные станции России, Турции, Китая и Индии, предприятия Росатома, Роспотребнадзора, МЧС, РЖД, а также Минздрава и Минобороны.
На странице работодателя в разделе Dream Job у компании указаны: оценка 4,4, 82% рекомендуют работодателя, всего — 34 отзыва. Среди часто упоминаемых плюсов — «наличие кухни/места для обеда», «своевременная оплата труда», «удобное расположение».
Сейчас производство «Дозы» находится в Северной промзоне. Также идёт строительство второго производственного комплекса на площадке в Алабушево.