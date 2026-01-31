Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73