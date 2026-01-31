Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в феврале 31.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Вакцинацию организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания продолжится до середины октября.

Расписание на февраль:

  • корпус 1137: 1 февраля с 12 до 14
  • корпус 1004 (ОДС): 3 февраля с 15 до 17
  • корпус 839, п. 6 ОДС: 4 февраля с 15 до 17
  • корпус 1206А: 7 февраля с 12 до 14
  • корпус 919 (ОДС): 8 февраля с 12 до 14
  • корпус 107Б: 10 февраля с 15 до 17
  • корпус 233 (ОДС): 11 февраля с 15 до 17
  • корпус 514А (в помещении совета ветеранов): 12 февраля с 15 до 17
  • корпус 617 (ОДС): 14 февраля с 12 до 14
  • корпус 1004 (ОДС): 15 февраля с 12 до 14
  • корпус 1820: 18 февраля с 15 до 17
  • корпус 1641: 21 февраля с 12 до 14
  • корпус 2005: 22 февраля с 12 до 14
  • корпус 919 (ОДС): 25 февраля с 15 до 17
  • корпус 1529: 26 февраля с 15 до 17
  • корпус 1137: 28 февраля с 12 до 14

Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).

Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, вакцина, бешенство, Станция по борьбе с болезнями животных
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в феврале Новости
Огромные сосульки появляются на зеленоградских домах: кто должен их сбивать Новости
Автошкола «МалинАвто» проводит набор на группу по старым ценам — на 10.02 и 14.02 Реклама
Концерт камерной музыки: скрипка, виолончель, фортепиано и вокал — 4 февраля в КЦ «Зеленоград» Новости
Системе центрального отопления в Москве исполнилось 95 лет — это крупнейшая городская теплосеть в мире Новости
Лыжную трассу в Крюково замело снегом, но там продолжают кататься — несмотря на хронические проблемы Новости
Королевы красоты: в Зеленограде наградили победительниц конкурса «Мисс EsteMedika 2025» Реклама
Пункт обогрева МЧС появился на Ленинградском шоссе возле МЖК Новости
Единственный электробус в Зеленограде тестируют в условиях сильных морозов Новости
Перманентный макияж бровей в волосковой технике Реклама
Выставка живописи и графики «Зима» подходит к концу в библиотеке 14-го микрорайона — завтра последний день. Показываем зимнее красивое зеленоградское и не только Новости
Почти четыре тысячи лопат закупили к зиме зеленоградские коммунальщики Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Зеленоградский отель Benedict адаптировался под китайских туристов Новости
Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным Новости
Станьте лучшей версией себя вместе с новым фитнес-клубом «AP Fitness» Реклама
Зеленоградец выиграл «золото» Москвы по греко-римской борьбе и выступит на первенстве России Новости
За въезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» выписали уже почти 800 штрафов. Одни водители объясняют, как обмануть камеру, другие требуют закрыть парковку Новости
Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. Реклама
Фестиваль «Ритм науки» — 31 января в Менделеево : подробная информация Новости
Первый этап Кубка федерации хоккея Москвы прошёл на зеленоградской площадке Новости
В новостройки ПИКа пустят альтернативных провайдеров — ФАС ломает интернет-монополию застройщика Новости
Во дворе, который закрывают шлагбаумами, начали продавать машино-места. Похоже, это незаконно Новости
Привлечение добровольцев к очистке снега даёт результат. Помогать готов каждый четвертый Новости
Экстремалам — стабильную связь: на аэродроме под Коломной усилили сеть Реклама
На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия Новости
Сильные морозы ожидаются в московcком регионе с 30 января до 3 февраля Новости
Семейный фестиваль «Снежный холст» — 7 февраля в экоцентре «Дом лани» Новости
Странное представление коммунальщиков о доступности социальных учреждений Новости
Задержки электричек МТППК в четверг, 29 января, утром Новости
Открытые отборы кадров на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 12 февраля Новости
К налоговой инспекции Солнечногорска присоединят предпринимателей из Клина: что это значит для бизнеса Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
Снег в Зеленограде убирали 400 «кабинетных» работников Новости
В Шереметьево запустят эксперимент по посадке на рейс без паспорта — по биометрии Новости
В пекарне «Вкус детства» в 17-м микрорайоне появилась пицца. Соседняя пиццерия обвинила пекарню в использовании их рецептуры Новости
1 февраля в Зеленограде пройдет спектакль Московского театра комедии «Ночь ее откровений» Реклама
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости
Семейный фестиваль духовной музыки пройдет 31 января в КЦ «Зеленоград» Новости
Автобусную остановку «Бетонный завод» переименовали — теперь это «Техноарена, площадка Алабушево» Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру