Вакцинацию организует зеленоградская ветеринарная станция по определенным дням в стационарных и мобильных пунктах на площадках для выгула. Прививочная кампания продолжится до середины октября.
Расписание на февраль:
- корпус 1137: 1 февраля с 12 до 14
- корпус 1004 (ОДС): 3 февраля с 15 до 17
- корпус 839, п. 6 ОДС: 4 февраля с 15 до 17
- корпус 1206А: 7 февраля с 12 до 14
- корпус 919 (ОДС): 8 февраля с 12 до 14
- корпус 107Б: 10 февраля с 15 до 17
- корпус 233 (ОДС): 11 февраля с 15 до 17
- корпус 514А (в помещении совета ветеранов): 12 февраля с 15 до 17
- корпус 617 (ОДС): 14 февраля с 12 до 14
- корпус 1004 (ОДС): 15 февраля с 12 до 14
- корпус 1820: 18 февраля с 15 до 17
- корпус 1641: 21 февраля с 12 до 14
- корпус 2005: 22 февраля с 12 до 14
- корпус 919 (ОДС): 25 февраля с 15 до 17
- корпус 1529: 26 февраля с 15 до 17
- корпус 1137: 28 февраля с 12 до 14
Хотя в прошлом году в самом Зеленограде и соседних территориях случаев бешенства не было, профилактическую прививку должны получить все здоровые плотоядные животные: собаки, кошки и хорьки. Тем более, источником бешенства в Зеленограде могут быть дикие животные (лисы, куницы, енотовидные собаки, ласки и т. п.).
Справки по телефону зеленоградской станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) +7-499-735-09-73
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Системе центрального отопления в Москве исполнилось 95 лет — это крупнейшая городская теплосеть в мире Новости
Лыжную трассу в Крюково замело снегом, но там продолжают кататься — несмотря на хронические проблемы Новости
Выставка живописи и графики «Зима» подходит к концу в библиотеке 14-го микрорайона — завтра последний день. Показываем зимнее красивое зеленоградское и не только Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным Новости
Зеленоградец выиграл «золото» Москвы по греко-римской борьбе и выступит на первенстве России Новости
За въезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» выписали уже почти 800 штрафов. Одни водители объясняют, как обмануть камеру, другие требуют закрыть парковку Новости
Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. Реклама
В новостройки ПИКа пустят альтернативных провайдеров — ФАС ломает интернет-монополию застройщика Новости
Во дворе, который закрывают шлагбаумами, начали продавать машино-места. Похоже, это незаконно Новости
На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости