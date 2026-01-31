В концерте «Музыкальное размышление» вокально-инструментальной студии «Камерата» принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов. На камерное выступление приглашают и взрослых, и детей старше шести лет.

Камерная музыка исторически создавалась для небольших пространств и живого общения. В отличие от больших симфонических форм, она предполагает внимание к деталям и внутреннему содержанию. Организаторы уверены: концерт превратит обычный будний день в особенный.

Бесплатный концерт состоится 4 февраля, в среду, в 19:00.

Адрес: Культурный центр «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1).

Продолжительность: полтора часа.

Возрастная рекомендация: 6+.