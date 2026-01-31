В живом исполнении прозвучат произведения Чайковского, Грига и Дворжака — композиторов, чья музыка строится на ясных образах, выразительных мелодиях и эмоциональной глубине.
В концерте «Музыкальное размышление» вокально-инструментальной студии «Камерата» принимают участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов. На камерное выступление приглашают и взрослых, и детей старше шести лет.
Камерная музыка исторически создавалась для небольших пространств и живого общения. В отличие от больших симфонических форм, она предполагает внимание к деталям и внутреннему содержанию. Организаторы уверены: концерт превратит обычный будний день в особенный.
Бесплатный концерт состоится 4 февраля, в среду, в 19:00.
Адрес: Культурный центр «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1).
Продолжительность: полтора часа.
Возрастная рекомендация: 6+.