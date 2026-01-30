Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным 30.01.2026 ZELENOGRAD.RU

После декабрьских отчётов о том, что в Зеленограде «работают все дворовые катки», в префектуре фактически признали обратное. Как сообщил в пятницу утром зампрефекта Олег Панин, из 13 катков с естественным льдом работают лишь три — у корпусов 109, 247 и 1202. Остальные площадки требуют дополнительной зачистки поверхности, которую пообещали выполнить в течение дня.

Речь идёт именно о дворовых катках с естественным льдом. Все катки с искусственным льдом продолжают работать.

Проблемы с дворовыми катками стали заметны сразу после заливки. Префектура отчиталась, что «все катки работают», однако жители практически со всего города сообщали о ямах, буграх, трещинах и нечищеных площадках. По их словам, лёд во многих дворах заливали прямо по неубранному снегу, из-за чего катание стало небезопасным.

Специалисты объясняли, что бугры и трещины на уличных катках возникают как из-за погоды, так и из-за нарушения технологии. В мороз лёд дополнительно трескается из-за сжатия, а высокая посещаемость ускоряет его разрушение.

Горожане обращали внимание на способ заливки. В 11-м микрорайоне заметили, как каток заливают с лежащим на льду шлангом, из которого вода льётся бесконтрольно. Формально лёд намораживается, но при такой заливке вода распределяется неравномерно, образуются лужи и наплывы, а оставшийся под поверхностью снег замерзает внутри покрытия. В результате уже на следующий день лёд снова покрывается буграми.

Сейчас ситуацию усугубили снегопады. Во многих дворах катки оказались просто завалены снегом, но уже вчера их начали расчищать. Об этом сообщили в 8-м микрорайоне. А на площадке в 11-м небольшой участок льда расчистили дети — для катания и игры в хоккей, насколько позволяют площадь и состояние льда.

Важно, что официальная позиция изменилась: теперь в префектуре признают, что большинство дворовых катков фактически не работали. При этом устойчивый мороз позволяет эксплуатировать катки с естественным льдом, а ключевые проблемы по-прежнему связаны с качеством очистки и технологии заливки.

Катки с искусственным льдом находятся на площади Юности, рядом со спорткомплексом «Орбита» на Сосновой аллее, на бульварной зоне в 16 микрорайоне, у корпусов 165б, 403, 936, 1131 и 2034. Катки с естественным льдом: у корпусов 109, 247, 307, 518, 526, 921, 824, 1012, 1116, 1202, 1466-1471, Березовая аллея, дом 9, и в 23-м микрорайоне.

