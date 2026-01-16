Установилась морозная погода, закончились снегопады — это позволило подготовить все катки с искусственным льдом, сообщили в префектуре.



Всего в Зеленограде 21 каток:



— С естественным льдом: у корпусов 109, 247, 307, 518, 526, 921, 824, 1012, 1116, 1202, 1466-1471, в 23 микрорайоне и на Березовой аллее, 9.



— С искусственным льдом: на площади Юности, у корпусов 165, 403, 936, 1131, 2034, на Сосновой аллее и на бульваре 16-го микрорайона.



Почти все катки обслуживает «Жилищник». Исключение: каток у корпуса 165 — его обслуживает Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда, и каток в 16- микрорайоне, за который отвечает учреждение «Московские ярмарки». Все они занимаются очисткой площадок от снега, наращиванием и выравниванием льда.



В ближайшие десять дней в городе сохранится морозная погода, почти без осадков — это хорошие условия и для катания и для поддержания качества льда.