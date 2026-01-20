«В Зеленограде работают все дворовые катки», — отчиталась префектура 16 декабря. Формально лёд действительно был, однако на практике кататься на нём во многих местах оказалось затруднительно. Жалобы на плохой лёд, закрытые или нечищенные катки поступали из микрорайонов 1, 3, 5, МЖК, 8, 9, 10, 11, 12, 14 — почти со всего города.

Жители жаловались на ямы, бугры и трещины. По их словам, заливка проводилась прямо по неочищенному снегу.

«Заливка проведена отвратительно. Вместо того чтобы очистить площадку, воду лили на нетронутый снег. В результате — нагромождение ледяных глыб и кочек. Кататься невозможно: только спотыкаться и рисковать получить травму. Неровная поверхность — прямая угроза и для детей, и для взрослых. Создаётся впечатление, что работу сделали для галочки», — рассказали читательница «Зеленоград.ру».

Специалисты отмечают, что бугры и трещины на уличных катках появляются из-за погоды и нарушения технологии. При снегопадах и резких перепадах температуры лёд формируется неравномерно: если заливка проводится по плохо очищенной поверхности или в сильный мороз, внутри слоя остаются снег и воздух, из-за чего покрытие со временем вспучивается.

Трещины чаще возникают именно в мороз — лёд сжимается, а при резком похолодании в нём появляются внутренние напряжения. Ситуацию усугубляет высокая посещаемость: лёд быстро изнашивается, в бороздки попадают снег и вода, которые затем замерзают.

Бороться с этим можно только регулярным обслуживанием: очисткой катков от снега, срезанием неровностей, заливкой тонкими слоями и паузами для восстановления покрытия. Именно эти работы должен выполнять «Жилищник».

Уже поздним вечером 16 декабря, в день первого отчёта префектуры, на некоторых площадках началась повторная заливка. После этого представитель префектуры сообщил о катке в 14-м микрорайоне, что он «находится в удовлетворительном состоянии».

«А каток может быть в отличном? Или хотя бы в хорошем?» — саркастически отреагировал на это один из жителей.