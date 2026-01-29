Федеральная антимонопольная служба потребовала от ПИК в течение 10 дней открыть доступ для других интернет-провайдеров. Если компания не выполнит данное требование, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Теперь жители 17-го и 22-го микрорайонов скоро смогут выбирать между несколькими интернет-провайдерами. Долгое время жильцы могли пользоваться услугами только одного провайдера — «Ловител», который связан с застройщиком. Теперь этой монополии приходит конец, поводом стали жалобы жильцов по всей стране.
«Интернет может не работать по полдня и такие сбои возникают ежемесячно, хотя абоненты исправно оплачивают все тарифы», — рассказывает жительница 17-го микрорайона Зеленограда Юлия
В марте из-за хакерской атаки на провайдер «Ловител» тысячи людей остались без интернета и не могли войти в дома — умные домофоны и мобильные приложения для открытия дверей переставали работать. Тогда люди были вынуждены обращаться за помощью к соседям, чтобы они открывали подъезды вручную.
«Устала бороться с регулярными проблемами с интернет-соединением. Я решила использовать только мобильный интернет, чтобы всегда оставаться на связи», — поделилась жительница 22-го микрорайона Зеленограда Евгения.
В будущем в каждой новостройке должно быть не менее трех поставщиков услуг. В правительстве РФ подтвердили, такой стандарт станет обязательным для всех новых жилых комплексов и его планируют ввести в ближайшие 1-2 года.