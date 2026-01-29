«Интернет может не работать по полдня и такие сбои возникают ежемесячно, хотя абоненты исправно оплачивают все тарифы», — рассказывает жительница 17-го микрорайона Зеленограда Юлия

В марте из-за хакерской атаки на провайдер «Ловител» тысячи людей остались без интернета и не могли войти в дома — умные домофоны и мобильные приложения для открытия дверей переставали работать. Тогда люди были вынуждены обращаться за помощью к соседям, чтобы они открывали подъезды вручную.

«Устала бороться с регулярными проблемами с интернет-соединением. Я решила использовать только мобильный интернет, чтобы всегда оставаться на связи», — поделилась жительница 22-го микрорайона Зеленограда Евгения.

В будущем в каждой новостройке должно быть не менее трех поставщиков услуг. В правительстве РФ подтвердили, такой стандарт станет обязательным для всех новых жилых комплексов и его планируют ввести в ближайшие 1-2 года.