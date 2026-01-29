На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия 29.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Клуб игры в квиз — регулярная развлекательная игра на логику и эрудицию, рассчитанная на командное участие, которую проводят каждый четверг. Заявки принимают на сайте клуба, есть возможность запросить обратный звонок организатора, чтобы уточнить детали.

Участникам предлагаются вопросы разной тематики — от истории и культуры до науки, загадок и интересных фактов — что делает игру насыщенной и разнообразной. Вопросы задаются ведущим в режиме трансляции из студии с качественным звуком и картинкой, а капитаны команд вводят ответы в специальную форму на сайте.

Квизы проводят каждый четверг с 19:00 до 20:30. Ближайшая игра состоится сегодня. В работе клуба участвуют четыре ЦМД в Зеленограде: Матушкино (корпус 205А), Крюково (корпус 2014), Савелки (корпус 320) и Силино (корпус 1106).

Записаться можно как тем, кто уже участвует в программах московского долголетия, так и новичкам. В заявке нужно отметить свой статус. Не забудьте зарегистрировать команду. Чтобы запросить обратный звонок организатора, выбирайте специальную кнопку в верхнем правом углу страницы.

Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону: +7-495-870-44-44 или на сайте: mos.ru/md.

