Дети и родители нарисуют на снегу картины из сушеных ягод, орехов, желудей, семечек и других природных материалов — потом они станут подкормкой для зимующих птиц и зверей
В «рисовании» можно использовать только природные ингредиенты: веточки и шишки, опилки и щепу, сухую траву, сушеные ягоды рябины и боярышника, сушеные яблоки; орехи (кроме миндаля), желуди, несоленые семечки, овсяные хлопья, зерна ячменя и пшеницы, семена диких трав. Необходимые материалы участников просят принести с собой.
«Красочные рисунки из природных материалов на снежном покрове станут отличным вариантом зимней подкормки для животных», — сообщает «Дом лани» и добавляет, что фестиваль задуман для организации грамотного подхода к подкормке зимующих птиц и зверей.
В субботу, 7 февраля, 11:00—13:00. Возраст 3+
Идёт регистрация: https://departament-prirodo-event.timepad.ru/event/3777811/ Количество участников ограничено (на один билет регистрируется одна команда в составе от 1 до 5 участников). Справки по телефону 8-499-735-64-83. Адрес «Дома лани»: Никольский проезд, за домом 2