Дети и родители нарисуют на снегу картины из сушеных ягод, орехов, желудей, семечек и других природных материалов — потом они станут подкормкой для зимующих птиц и зверей

В «рисовании» можно использовать только природные ингредиенты: веточки и шишки, опилки и щепу, сухую траву, сушеные ягоды рябины и боярышника, сушеные яблоки; орехи (кроме миндаля), желуди, несоленые семечки, овсяные хлопья, зерна ячменя и пшеницы, семена диких трав. Необходимые материалы участников просят принести с собой.