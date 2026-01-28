Помимо дворников и дорожных рабочих к уборке привлекли более 400 сотрудников административно-управленческого аппарата, сообщил префект Смирнов.
К уборке также присоединились работники строительных и транспортных компаний, представители объектов потребительского рынка и спортивных учреждений, студенты, активисты общественных организаций — около 440 человек.
В начале зимы в префектуре сообщали, что будут привлекать к уборке снега студентов зеленоградского вуза МФЮА — на платной основе. Пользовались ли этим ресурсом, неизвестно.
Всего последствия снегопада устраняли более 2000 человек.
По мнению префекта, «скоординированная работа всех служб позволила оперативно расчистить основные магистрали, улицы и дворовые территории, обеспечив бесперебойное движение автобусов и безопасность пешеходов».
Снегопад продолжается. По прогнозу, осадки прекратятся в пятницу.