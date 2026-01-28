В начале зимы в префектуре сообщали, что будут привлекать к уборке снега студентов зеленоградского вуза МФЮА — на платной основе. Пользовались ли этим ресурсом, неизвестно.

Всего последствия снегопада устраняли более 2000 человек.

По мнению префекта, «скоординированная работа всех служб позволила оперативно расчистить основные магистрали, улицы и дворовые территории, обеспечив бесперебойное движение автобусов и безопасность пешеходов».

Снегопад продолжается. По прогнозу, осадки прекратятся в пятницу.