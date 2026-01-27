Акция «Блокадный хлеб» проходит по всей стране и призвана напомнить о подвиге ленинградцев, которые, несмотря на голод, смогли отстоять свой город, говорят организаторы.

В этом году для раздачи подготовили 10 кг хлеба — около 15 батонов. Всю партию нарезали на кусочки по 125 граммов и упаковали в крафтовую бумагу. К каждому пакету прикрепили реплику хлебной карточки — знака той эпохи, когда нормы выдачи хлеба неоднократно сокращались.

Хлебные карточки начали применять в городе ещё до начала блокады, за весь её период нормы урезали пять раз. Самое тяжёлое снижение произошло в декабре 1941 года, когда смертность резко выросла: тогда рабочим полагалось 250 граммов хлеба в день, остальным — 125 граммов. Именно такой символический кусочек раздают на акциях памяти сегодня.