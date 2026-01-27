Воскресная тематическая встреча объединяет познавательные разговоры, творчество и подвижные задания. Формат понравится родителям, которые любят проводить выходные с детьми активно: весело и с пользой. Участники не только узнают много фактов про роботов, но и поиграют в них.

Путешествие начнется с танцевальной зарядки и продолжится лекторием «Здравствуйте! Я — робот»: в доступной форме детям расскажут, кто такие роботы, как они устроены и какие задачи выполняют рядом с человеком. Мероприятие продолжится мастер-классами. В технике бумагопластики ребята создадут большого робота, а затем освоят гравюру. В программу входит и чтение вслух с историей о Роботе Гоше, подвижная игра-бродилка с заданиями и загадками «Кто такие роботы?» и лепка из пластилина «Мой друг Робот».

В таком формате детям интересно знакомиться с робототехникой: через истории и обсуждение, игры и командные задания. Применение разнообразных материалов, техник прикладного творчества и яркий визуальный результат хорошо мотивируют ребят продвигаться дальше. Участие детей вместе со взрослыми развивает взаимопонимание, доверие и стимулирует обсуждение интересных тем в семье.

Посещение мероприятия поможет расширить кругозор и научить ребенка связывать фантазию с реальным миром: задавать вопросы «как это работает?», замечать детали, сравнивать, пробовать разные способы выражения идеи. Для возраста 5-8 лет важна и тренировка навыков общения: в совместных заданиях проще учиться договариваться, слушать инструкцию, доводить работу до конца и переключаться между активными и творческими блоками.

Участников «Выходного в библиотеке» приглашают в воскресенье, 1 февраля, в 10:00.

Место проведения: детская библиотека по адресу: корпус 401.

Продолжительность: 4 часа.

Стоимость: 1400 рублей за разовое посещение, оплату примут картой в учреждении.

Важно заранее заполнить форму, чтобы занять место: https://forms.yandex.ru/u/696622ed50569023bde53da9/?clckid=c9c8a87f

На момент анонса регистрация открыта. Одна форма заполняется и на ребенка, и на сопровождающего взрослого.

Вопросы можно задать по телефону: 8-499-736-45-42.