Новое здание на улице Александровка, 4с1, рядом с клубом «Территория фитнеса» и остановкой «Корпус 1428» пустует с момента постройки.
Изначально участок выделили под строительство магазина спорттоваров, затем говорили о супермаркете, а прошлым летом, по информации застройщика, здесь планировали до конца сентября открыть «Пятёрочку». В управе тогда подчеркивали, что объект не является заброшенным. Однако сейчас он выглядит именно так.
Стены и окна разрисованы краской и маркерами. Надписи есть и внутри здания. Каким образом туда попали хулиганы, неизвестно. Но объект явно привлекает «художников», как это бывает с заброшенными постройками.
Пока обжитой выглядит только небольшая парковка возле здания, где местные жители часто оставляют машины. Почему собственник не следит за зданием и когда его начнут эксплуатировать — спросим в префектуре и вернемся с ответом.