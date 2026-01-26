Новая заброшка появилась напротив 14-го микрорайона — в здании хотели открыть «Пятёрочку» 26.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Новое здание на улице Александровка, 4с1, рядом с клубом «Территория фитнеса» и остановкой «Корпус 1428» пустует с момента постройки.

Изначально участок выделили под строительство магазина спорттоваров, затем говорили о супермаркете, а прошлым летом, по информации застройщика, здесь планировали до конца сентября открыть «Пятёрочку». В управе тогда подчеркивали, что объект не является заброшенным. Однако сейчас он выглядит именно так.

Стены и окна разрисованы краской и маркерами. Надписи есть и внутри здания. Каким образом туда попали хулиганы, неизвестно. Но объект явно привлекает «художников», как это бывает с заброшенными постройками.

Пока обжитой выглядит только небольшая парковка возле здания, где местные жители часто оставляют машины. Почему собственник не следит за зданием и когда его начнут эксплуатировать — спросим в префектуре и вернемся с ответом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 14, магазин пятерочка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выяснили список домов, в которых будут проводить ремонт подъездов в 2026 году Новости
«Особенных» детей приглашают на иммерсивную встречу и творческий мастер-класс 28 января Новости
Ирина Слуцкая и другие артисты покажут ледовую сказку на катке Солнечногорска 31 января Новости
Новая заброшка появилась напротив 14-го микрорайона — в здании хотели открыть «Пятёрочку» Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Ребенок погиб, скатившись с горки под колеса машины Новости
Новый жилой комплекс построят на Пятницком шоссе на месте заброшенного лагеря Новости
Проект «Sciencely» и его основатель Михаил Каптюг со стендапом «Передний край науки» выступит в ДК МИЭТ (12+) Реклама
Сильный снег и гололедица в московском регионе 27-28 января Новости
Спектакль с Викторией Исаковой и Верой Алентовой покажут в Зеленограде Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Снежную горку возле префектуры засыпали песком. Но завтра на ней снова можно будет кататься Новости
Новую скоростную дорогу до МЦД Останкино достроят в 2026 году Новости
Технорокетс — центр ракетных видов спорта — теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис Реклама
На Ленинградском шоссе открылась автоматическая АЗС без оператора: топливо обещают дешевле Новости
На Георгиевском шоссе установили искусственные неровности. Для многих водителей это стало неожиданностью Новости
Один из подходов к станции Крюково до сих пор утопает в снежной каше — хотя у вокзалов должен быть приоритет в уборке Новости
На фармзаводе в Алабушево освоили «особо чистое» стерильное производство Новости
В поликлиниках тестируют «тихую блокировку» онлайн-записи после двух пропусков Новости
Полный цикл урогинекологической помощи в Зеленограде: от диагностики до восстановления Новости
Ровно 60 лет назад, 24 января 1966 года, зеленоградская больница приняла первых пациентов Новости
Концерты Вячеслава Бутусова и Стаса Михайлова в ближайшие два дня в КЦ «Зеленоград» — успейте купить последние билеты Новости
Дунькин пруд в 12-м микрорайоне заполнили водой — ремонт практически завершён Новости
Группы по йоге и караоке открывают для зеленоградцев старшего возраста, а также проведут «помадную вечеринку» Новости
Ресторан Moment на крыше ТЦ «Панфиловский» начинает работать с раннего утра Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» начали ремонтировать Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Крупнейшие зеленоградские предприятия микроэлектроники могут объединить в мега-корпорацию с финансированием в триллион рублей, который соберут с россиян Новости
Магазин «Пятёрочка» на улице Андреевка может закрыться с 28 февраля Новости
Обзор детских книг: что почитать с ребенком после Нового года Новости
Купить дом в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Новости
Концерт «Черного обелиска» — легенда тяжелого рока выступит в клубе Vibe 25 января Новости
Встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и развлекательная программа — на катке у корпуса 165 Новости
Быстрый интернет пришёл в «русский Манчестер» Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Детский хор «Кантилена» собирает выпускников Новости
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне закроется на ремонт с 1 февраля Новости
Профориентационная встреча для школьников: образовательные маршруты и профессии — 27 января в Андреевке Новости
Выставочный зал музея в 14-м микрорайоне открылся после ремонта Новости
Женская баня «Фирса SPA» Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру