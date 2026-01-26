Новое здание на улице Александровка, 4с1, рядом с клубом «Территория фитнеса» и остановкой «Корпус 1428» пустует с момента постройки.

Изначально участок выделили под строительство магазина спорттоваров, затем говорили о супермаркете, а прошлым летом, по информации застройщика, здесь планировали до конца сентября открыть «Пятёрочку». В управе тогда подчеркивали, что объект не является заброшенным. Однако сейчас он выглядит именно так.