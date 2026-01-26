Несчастный случай произошел в воскресенье в Красногорском округе. 11-летний мальчик катался с горки на пластиковой ледянке и во время спуска выкатился под машину, выезжавшую из-за поворота. Его госпитализировали с травмами; позднее он скончался в больнице, сообщили в полиции.

Этот случай не единственный — за выходные в московском регионе во время катания на ватрушках пострадали как минимум девять детей. Некоторые получили черепно-мозговые травмы и переломы.

В полиции ответственность за безопасность детей полностью возлагают на родителей: призывают их контролировать катание детей, не оставлять их без присмотра и выбирать специально отведенные места.