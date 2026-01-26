Несчастный случай произошел в воскресенье в Красногорском округе. 11-летний мальчик катался с горки на пластиковой ледянке и во время спуска выкатился под машину, выезжавшую из-за поворота. Его госпитализировали с травмами; позднее он скончался в больнице, сообщили в полиции.
Этот случай не единственный — за выходные в московском регионе во время катания на ватрушках пострадали как минимум девять детей. Некоторые получили черепно-мозговые травмы и переломы.
В полиции ответственность за безопасность детей полностью возлагают на родителей: призывают их контролировать катание детей, не оставлять их без присмотра и выбирать специально отведенные места.
Но что, если таких мест в городе попросту нет — такая ситуация регулярно складывается (https://t.me/zelenogradru/41058) в Зеленограде. Дети в любом случае будут искать возможность кататься с горок. Полностью проконтролировать это невозможно: за каждым спуском не уследишь.
Поэтому профилактика не должна сводится к призывам родителям «быть бдительными» и к запретам после очередного ЧП. Необходимо создавать достаточное количество доступных, безопасных и при этом интересных горок — чтобы у детей была легальная и безопасная альтернатива стихийным склонам у дорог.
Международные рекомендации по безопасности катания исходят из того, что люди (в том числе дети) будут кататься, и фокусируются на выборе/создании безопасной среды: вдали от дорог, с длинной зоной выката, без препятствий.
Такую практику стараются использовать «зимние» города, такие как Хельсинки, Калгари и другие: создают оборудованные горки, поощряя катание именно с них, постоянно «разговаривают» с горожанами об этой проблеме, и ограничивают катание в неположенных местах. У нас, похоже, решили обойтись без горок, ограничившись предупреждениями и запретами.