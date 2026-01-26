Прирост свежевыпавшего снега в указанный период может составить более половины месячной нормы. При этом осадки сохранятся и после — до конца недели, сообщили в мэрии.

Что советуют горожанам:

— по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния;

— не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями;

— быть особенно внимательными за рулём из-за гололедицы и снежных заносов;

— не создавать помех работе коммунальной и дорожной техники;

— не оставлять детей без присмотра на улице.