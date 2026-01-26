Спектакль с Викторией Исаковой и Верой Алентовой покажут в Зеленограде 26.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В начале февраля на экране кинотеатра в ТЦ «Иридиум» смотрите спектакль «Ложные признания» по пьесе французского классика Пьера де Мариво. Постановку Московского драматического театра имени Пушкина сняли специально для проекта «Театр в кино».

Главные роли исполнили звёзды российской сцены и кино — Виктория Исакова и Вера Алентова. Их дуэт называют украшением постановки: одна — энергичная, современная и острая, другая — строгая, опытная и ироничная. Вместе они превращают классическую комедию XVIII века в историю, близкую и понятную сегодняшнему зрителю.

Режиссёр Евгений Писарев сделал спектакль лёгким и изящным, сохранив дух старинной пьесы, но при этом добавив ей современного темпа. Здесь нет тяжёлых декораций или громоздких костюмов — всё внимание сосредоточено на актёрской игре и тонких переплетениях характеров. Критики отмечают, что зрители буквально следят за каждым движением Исаковой и Алентовой, а интрига о любви и «ложных признаниях» заставляет улыбаться и переживать до самого финала.

????8 февраля (воскресенье) 15:00

Кинотеатр «Каро Иридиум» (Крюковская площадь, 1)

Билеты по 550 рублей на сайте проекта «Театр в кино» zelenograd.theatrehd.com

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
театр, КАРО Фильм Иридиум
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Проект «Sciencely» и его основатель Михаил Каптюг со стендапом «Передний край науки» выступит в ДК МИЭТ (12+) Реклама
Сильный снег и гололедица в московском регионе 27-28 января Новости
Спектакль с Викторией Исаковой и Верой Алентовой покажут в Зеленограде Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Снежную горку возле префектуры засыпали песком. Но завтра на ней снова можно будет кататься Новости
Новую скоростную дорогу до МЦД Останкино достроят в 2026 году Новости
Технорокетс — центр ракетных видов спорта — теннис, падел-теннис, сквош, пиклбол, бадминтон, настольный теннис Реклама
На Ленинградском шоссе открылась автоматическая АЗС без оператора: топливо обещают дешевле Новости
На Георгиевском шоссе установили искусственные неровности. Для многих водителей это стало неожиданностью Новости
Один из подходов к станции Крюково до сих пор утопает в снежной каше — хотя у вокзалов должен быть приоритет в уборке Новости
На фармзаводе в Алабушево освоили «особо чистое» стерильное производство Новости
В поликлиниках тестируют «тихую блокировку» онлайн-записи после двух пропусков Новости
Полный цикл урогинекологической помощи в Зеленограде: от диагностики до восстановления Новости
Ровно 60 лет назад, 24 января 1966 года, зеленоградская больница приняла первых пациентов Новости
Концерты Вячеслава Бутусова и Стаса Михайлова в ближайшие два дня в КЦ «Зеленоград» — успейте купить последние билеты Новости
Дунькин пруд в 12-м микрорайоне заполнили водой — ремонт практически завершён Новости
Группы по йоге и караоке открывают для зеленоградцев старшего возраста, а также проведут «помадную вечеринку» Новости
Ресторан Moment на крыше ТЦ «Панфиловский» начинает работать с раннего утра Новости
Повреждённый при атаке беспилотника фасад технопарка «Элма» начали ремонтировать Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Крупнейшие зеленоградские предприятия микроэлектроники могут объединить в мега-корпорацию с финансированием в триллион рублей, который соберут с россиян Новости
Магазин «Пятёрочка» на улице Андреевка может закрыться с 28 февраля Новости
Обзор детских книг: что почитать с ребенком после Нового года Новости
Купить дом в комплектации «под тапочки» под Зеленоградом: заезжай и живи Новости
Концерт «Черного обелиска» — легенда тяжелого рока выступит в клубе Vibe 25 января Новости
Встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию и развлекательная программа — на катке у корпуса 165 Новости
Быстрый интернет пришёл в «русский Манчестер» Новости
Митя Фомин в Зеленограде Реклама
Детский хор «Кантилена» собирает выпускников Новости
«Пятёрочка» в 20-м микрорайоне закроется на ремонт с 1 февраля Новости
Профориентационная встреча для школьников: образовательные маршруты и профессии — 27 января в Андреевке Новости
Выставочный зал музея в 14-м микрорайоне открылся после ремонта Новости
Женская баня «Фирса SPA» Реклама
МегаФон стал единственной телеком-компанией в Топ-10 работодателей страны Реклама
Беговой сезон в Зеленограде начинается 18 апреля с кросса «Спутник» — открыта регистрация Новости
Начались продажи квартир в «архитектурной доминанте» 22-го микрорайона Новости
Школа зооволонтеров приглашает детей с 10 лет — на очередном занятии расскажут о правилах спасения животных с улицы Новости
Турнир по штанге «Крещенский жим» — 25 января в Менделеево Новости
Консультации онкологов в Семейной клинике Реклама
«Не будь удобным» — Тренер по самозащите Антон Богачев — о том, как остановить хулигана и перестать бояться Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру