В начале февраля на экране кинотеатра в ТЦ «Иридиум» смотрите спектакль «Ложные признания» по пьесе французского классика Пьера де Мариво. Постановку Московского драматического театра имени Пушкина сняли специально для проекта «Театр в кино».

Главные роли исполнили звёзды российской сцены и кино — Виктория Исакова и Вера Алентова. Их дуэт называют украшением постановки: одна — энергичная, современная и острая, другая — строгая, опытная и ироничная. Вместе они превращают классическую комедию XVIII века в историю, близкую и понятную сегодняшнему зрителю.