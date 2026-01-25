Качество топлива описывают как «то же, что и на сетевых АЗС»: заявлены прямые поставки с НПЗ, наличие сертификатов и регулярный лабораторный контроль. Заявляют, что стоимость топлива «на 10 рублей ниже рыночной».

Некоторые данные на сайте вызывают опасения: при звонке на номер 8-978-650-6730 говорят, что он не существует или набран неправильно, а в качестве ИНН указана подозрительная последовательность цифр 123456789123.