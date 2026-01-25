По описанию на сайте проекта, заправка работает так: водитель подъезжает к свободной колонке, выбирает тип топлива на экране и оплачивает заправку через терминал — картой или наличными. После оплаты начинается автоматическая подача топлива, а по завершении выдаётся чек; также заявлены «детализированный электронный чек» и фиксация этапов заправки системой.
Качество топлива описывают как «то же, что и на сетевых АЗС»: заявлены прямые поставки с НПЗ, наличие сертификатов и регулярный лабораторный контроль. Заявляют, что стоимость топлива «на 10 рублей ниже рыночной».
Некоторые данные на сайте вызывают опасения: при звонке на номер 8-978-650-6730 говорят, что он не существует или набран неправильно, а в качестве ИНН указана подозрительная последовательность цифр 123456789123.
Мы нашли только один пользовательский отзыв о работе терминала: автор пишет, что оплатил выбранный объём, но терминал «завис» и топливо не было выдано; затем он сообщил, что деньги вернули и начислили бонус. На сайте проекта размещены также несколько положительных отзывов о работе заправки.
Новая заправка находится при движении в сторону области по адресу Химки, микрорайон Подрезково, квартал Кирилловка 55Г, рядом с большой заправкой «Лукойла».