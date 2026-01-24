Блокировка касается пациентов, которые дважды за год записались на приём и не пришли: после этого самостоятельная запись через приложение или сайт может стать недоступной, а записываться предложат через инфомат в поликлинике. Об этом сотрудникам сообщили во внутренней рассылке, рассказал «Зеленоград.ру» источник в одной из московских поликлиник.

Особенность ситуации — не только санкция, но и способ, как её должны объяснять. В той же рассылке подчёркивают: жителей о проекте и блокировках «никак не информируем». Если пациент сам пришёл с вопросом, администраторам рекомендуют не разбирать причины, а просто предложить альтернативу — запись через инфомат. Параллельно просят ежедневно отправлять в рабочие чаты отчёты: сколько людей обращалось по поводу блокировки и выражали ли они негатив.

При этом публичного московского документа, где прямо прописано правило «две неявки — блокировка самозаписи», в открытом доступе найти не удалось. То есть проект пока выглядит как внутренняя практика, о которой пациент узнаёт уже постфактум — когда не получается записаться онлайн.

Логика понятна: у системы записи в городских поликлиниках хроническая проблема «пропадающих слотов» — записались и не пришли, слот сгорел. Ещё много лет назад это обсуждали как одну из причин, почему к врачу трудно попасть. Плюс сама система устроена так, что на онлайн часто выделяют лишь часть расписания, остальное остаётся под другие потоки — от повторных приёмов до направлений. Решение блокировать запись при регулярной неявке похоже на попытку «перекроить» дефицит: врачей больше не становится, поэтому систему стараются отрегулировать административно — через ужесточение правил и распределение слотов.

«Ситуации бывают разные, в том числе форс-мажорные, — говорит собеседник „Зеленоград.ру“. — Год слишком большой промежуток времени, таких ситуаций может произойти много, а учетку вам заблокируют со второго раза».

В зеленоградской больнице не смогли прокомментировать возможную блокировку, так как работа ЕМИАС находится вне их компетенции и посоветовали обратиться в департамент здравоохранения. Отправили туда запрос, чтобы получить официальную информацию.

Похожий подход уже встречается в Московской области: в отдельных медорганизациях описан сценарий с блокировкой при трёхкратной неявке и порядок снятия запрета через заявление.

В Москве тоже начали ужесточать правила онлайн-записи: с 1 ноября записать через интернет другого человека (например, родственника) можно только после одноразового подтверждения доступа к его полису — владельцу полиса приходит смс с кодом, и этот код нужно ввести, чтобы «привязать» запись. В мэрии объясняли изменение защитой медданных и борьбой с мошенниками; запись «на себя» при этом остаётся без таких подтверждений.