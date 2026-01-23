Рассказываем, что ещё нового появилось в заведении к трёхлетнему юбилею и чем ресторан привлекает гостей все эти годы.
Интерьер и планировка
Заведение оформлено в спокойных тонах с большим количеством зелени, а открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров. Через панорамные окна открывается красивый вид на город. Пространство ресторана разделено на несколько зон: основную, кальянную, танцевальную, отдельный караоке-зал и детскую комнату.
Детская комната с дежурным воспитателем доступна для гостей бесплатно: ребята играют и мастерят. Дополнительно предлагают аквагрим. В планах — установка камеры в детскую комнату, чтобы родители могли наблюдать за ребёнком по QR-коду в режиме реального времени.
Мероприятия и завтраки
В ресторане активно развивают утренние форматы. Йога-завтраки собирают десятки участниц: сейчас уже около 70 человек. После практики гости переходят в другую часть зала и завтракают. Мероприятие проходит раз в три месяца, необходимо предварительно записываться, количество мест ограничено.
25 января в ресторане впервые пройдет арт-завтрак: художественная студия привозит материалы и проводит творческую часть, а ресторан обеспечивает площадку и меню завтраков.
С 26 января ресторан меняет график работы и начнёт открываться с 9:00. Обновлено меню завтраков и добавлено множество новых блюд. Подача завтраков доступна до 12:00.
Концерты и вечерние развлекательные программы
Вечером ресторан работает в формате живой музыки и шоу-программ. По средам и четвергам выступают вокалисты или саксофонисты. По пятницам и субботам — расширенная программа с танцовщицами, диджеями и ночным форматом. Ежемесячно Moment приглашает известных артистов: среди выступавших — Бьянка, Винтаж, Корни и другие. Посетить выступления можно бесплатно по предварительной брони столика и внесённому депозиту, на который заказываются блюда и напитки. Новых звёзд планируют приглашать и дальше.
31 января пройдёт праздничный вечер в честь Дня рождения ресторана: вокал и саксофон, затем кавер-группа и диджей, а также беспроигрышная лотерея с призами от партнёров. Большинство столиков уже забронировано.
Сейчас ресторан Monent работает с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 04:00.
Караоке-зал работает в пятницу и субботу с 19:00 до 04:00.
С 26 января заведение будет работать по новому графику — с 9:00.
По всем вопросам звоните по телефону 8-994-333-39-91.
Адрес: Панфиловский проспект, 6А.