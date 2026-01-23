Интерьер и планировка

Заведение оформлено в спокойных тонах с большим количеством зелени, а открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров. Через панорамные окна открывается красивый вид на город. Пространство ресторана разделено на несколько зон: основную, кальянную, танцевальную, отдельный караоке-зал и детскую комнату.

Детская комната с дежурным воспитателем доступна для гостей бесплатно: ребята играют и мастерят. Дополнительно предлагают аквагрим. В планах — установка камеры в детскую комнату, чтобы родители могли наблюдать за ребёнком по QR-коду в режиме реального времени.