Ресторан Moment на крыше ТЦ «Панфиловский» начинает работать с раннего утра 23.01.2026 ZELENOGRAD.RU

Рассказываем, что ещё нового появилось в заведении к трёхлетнему юбилею и чем ресторан привлекает гостей все эти годы.

Интерьер и планировка

Заведение оформлено в спокойных тонах с большим количеством зелени, а открытая кухня позволяет наблюдать за работой поваров. Через панорамные окна открывается красивый вид на город. Пространство ресторана разделено на несколько зон: основную, кальянную, танцевальную, отдельный караоке-зал и детскую комнату.

Детская комната с дежурным воспитателем доступна для гостей бесплатно: ребята играют и мастерят. Дополнительно предлагают аквагрим. В планах — установка камеры в детскую комнату, чтобы родители могли наблюдать за ребёнком по QR-коду в режиме реального времени.

Мероприятия и завтраки

В ресторане активно развивают утренние форматы. Йога-завтраки собирают десятки участниц: сейчас уже около 70 человек. После практики гости переходят в другую часть зала и завтракают. Мероприятие проходит раз в три месяца, необходимо предварительно записываться, количество мест ограничено.

25 января в ресторане впервые пройдет арт-завтрак: художественная студия привозит материалы и проводит творческую часть, а ресторан обеспечивает площадку и меню завтраков.

С 26 января ресторан меняет график работы и начнёт открываться с 9:00. Обновлено меню завтраков и добавлено множество новых блюд. Подача завтраков доступна до 12:00.

Концерты и вечерние развлекательные программы

Вечером ресторан работает в формате живой музыки и шоу-программ. По средам и четвергам выступают вокалисты или саксофонисты. По пятницам и субботам — расширенная программа с танцовщицами, диджеями и ночным форматом. Ежемесячно Moment приглашает известных артистов: среди выступавших — Бьянка, Винтаж, Корни и другие. Посетить выступления можно бесплатно по предварительной брони столика и внесённому депозиту, на который заказываются блюда и напитки. Новых звёзд планируют приглашать и дальше.

31 января пройдёт праздничный вечер в честь Дня рождения ресторана: вокал и саксофон, затем кавер-группа и диджей, а также беспроигрышная лотерея с призами от партнёров. Большинство столиков уже забронировано.

Сейчас ресторан Monent работает с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 04:00.

Караоке-зал работает в пятницу и субботу с 19:00 до 04:00.

С 26 января заведение будет работать по новому графику — с 9:00.

По всем вопросам звоните по телефону 8-994-333-39-91.

Адрес: Панфиловский проспект, 6А.

Метки:
рестораны и кафе, что внутри, тк панфиловский
