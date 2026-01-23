Центры московского долголетия объявили набор в две новые постоянные группы и прием заявок на разовое занятие школы красоты:
Группа йоги
Занятия подходят для любого уровня подготовки и направлены на мягкую работу с телом, дыханием и вниманием. По информации организаторов, практика помогает улучшать самочувствие, снимать напряжение после рабочего дня и поддерживать активность, в том числе работающим пенсионерам. Занятия проходят по средам в 19:00 в корпусе 1131.
Приглашают любителей пения, которые хотят увереннее владеть голосом. Участникам предлагают освоение основ вокала, дыхания, работу со слухом и исполнение песен в караоке в комфортной атмосфере. Занятия проходят по пятницам с 13:00 до 15:00 во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1).
Встреча посвящена основам подбора и применения помады. Участникам расскажут, сколько оттенков действительно нужно в косметичке, как цвет влияет на восприятие, разберут принципы монохромного макияжа, способы визуального увеличения губ и проведут спа-уход. Занятие состоится 25 января в 11:00 в корпусе 1106. Требуется предварительная запись по телефону 8-905-732-90-02 до 21:00 24 января. Просят взять с собой собственные помады для разбора оттенков.
Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу.
Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.