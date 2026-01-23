Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу.

Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону +7-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.