После обновления в музей в корпусе 1410 вернули выставку «Городской маршрут. Детский мир» — площадку школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Экспозиция посвящена развитию города через историю общественного транспорта. Разделы, названные по известным автобусным остановкам, рассказывают о строительстве и становлении Зеленограда, его архитектуре и предприятиях микроэлектроники: от «41-го километра» — рубежа обороны Москвы 1941 года — до «станции Крюково». Заключительная экспозиция «Детский мир» посвящена одноимённому магазину и миру юных зеленоградцев: рождению детей, детсадам, досугу, детским книгам и игрушкам. Подробности о выставке, билетах и экскурсиях можно узнать на сайте Музея Москвы.