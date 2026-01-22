Выставочный зал музея в 14-м микрорайоне открылся после ремонта 22.01.2026 ZELENOGRAD.RU

После обновления в музей в корпусе 1410 вернули выставку «Городской маршрут. Детский мир» — площадку школьной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Экспозиция посвящена развитию города через историю общественного транспорта. Разделы, названные по известным автобусным остановкам, рассказывают о строительстве и становлении Зеленограда, его архитектуре и предприятиях микроэлектроники: от «41-го километра» — рубежа обороны Москвы 1941 года — до «станции Крюково». Заключительная экспозиция «Детский мир» посвящена одноимённому магазину и миру юных зеленоградцев: рождению детей, детсадам, досугу, детским книгам и игрушкам. Подробности о выставке, билетах и экскурсиях можно узнать на сайте Музея Москвы.

Обновлена входная группа, по всему помещению заменены двери. В фойе модернизировали электропроводку, покрасили стены и отремонтировали потолки, обновили туалеты (здесь также добавили новые поручни для маломобильных граждан).

В выставочном зале, где проходят экспозиции и лекции, также привели в порядок потолки, смонтировали новое освещение и освежили стеллажи для экспонатов.

Основной объём работ пришёлся на подвальные помещения: здесь формируют зоны для складов и служебных нужд. Ремонт внизу ещё продолжается, однако на функционирование музея это не влияет.

Музей работает в обычном графике: со вторника по воскресенье — с 10:00 до 18:00, по четвергам — с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной.

микрорайон 14, выставка, корпус 1410, Музей Зеленограда
