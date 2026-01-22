«Пришло время вернуться в самую теплую и творческую „альма-матер“, чтобы снова окунуться в особенную атмосферу, увидеть педагогов, вспомнить лучшие моменты и узнать, как живет хор сегодня», — приглашает музыкальная школа Дягилева.

«Кантилена» — коллектив с почти 60-летней историей, элемент культурного кода Зеленограда и часть истории многих семей. Основанный как творческая семья детей и педагогов, хор прошел путь от школьного коллектива до участника знаковых музыкальных событий в России и за рубежом.