«Пришло время вернуться в самую теплую и творческую „альма-матер“, чтобы снова окунуться в особенную атмосферу, увидеть педагогов, вспомнить лучшие моменты и узнать, как живет хор сегодня», — приглашает музыкальная школа Дягилева.

«Кантилена» — коллектив с почти 60-летней историей, элемент культурного кода Зеленограда и часть истории многих семей. Основанный как творческая семья детей и педагогов, хор прошел путь от школьного коллектива до участника знаковых музыкальных событий в России и за рубежом.

Приглашение адресовано тем, чьё детство и юность в разные годы были связаны с коллективом. Формат события предполагает живое общение выпускников и преподавателей и «возвращение» в знакомое образовательное и культурное пространство.

Встреча состоится в субботу, 24 января. Выпускники собираются с 18:30 до 19:00, а продолжительность вечера не регламентируется. Место проведения: Детская школа искусств имени С.П. Дягилева, корпус 1453. Телефон учреждения: 8-499-717-51-77.

Эта встреча призвана сохранить традиции и теплые связи в кругу своих, но вскоре «Кантилена» обещает открыть двери для всех и пригласить зеленоградцев на концерты.

кантилена, хор, детская школа искусств
