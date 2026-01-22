«Кошки и собаки, которых мы встречаем на улице, делятся на ручных, брошенных или потерявшихся, — и выросших и обитающих на улице. Важно уметь отличать одних от других и оказывать и тем, и другим правильную и своевременную помощь. Ошибки в спасении животных могут стоить им жизни», — объясняет автор проекта и директор фонда «Котоспас» Анна Фельдман.
На занятии детей научат правильно действовать в случае обнаружения бездомного животного:
— Писать и размещать посты о помощи и вести чаты;
— Знать и правильно использовать термины зоозащиты, такие как «передержка» и «ручки»;
— Разбираться в ветклиниках и понимать, какие анализы необходимо сдать уличному животному до того, как принести его домой, и что такое «карантин»;
— Оказать первую помощь;
— Разбираться в особенностях спасения кошек и собак, а также неручных животных (понимать значение терминов «ловцы» и «отлов»);
— Знать лайфхаки и весь алгоритм спасения.
Проект детской школы волонтера состоит из цикла лекций и практических занятий с осени по май. На прошедших встречах говорили, в частности, зоопсихологии и мифах о поведении кошек и собак.
Занятия подходят детям от 10 лет — особенно тем, которые интересуются темой помощи животным. На новую встречу можно прийти и тем, кто не посетил первые две: тема каждый раз новая, всем участникам будут рады.
Ведущие школы — директор фонда «Котоспас» Анна Фельдман и зоопсихолог проекта DogGalaxy Ирина Чаброва.
Третье занятие школы пройдет в воскресенье, 25 января, в 14:00 в Коворкинг-центре НКО (корпус 239). Продолжительность: 2 часа.
Участие бесплатное. Запись на встречу: +7-926-231-10-54 (вотсап / телеграм).