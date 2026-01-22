На занятии детей научат правильно действовать в случае обнаружения бездомного животного:

— Писать и размещать посты о помощи и вести чаты;

— Знать и правильно использовать термины зоозащиты, такие как «передержка» и «ручки»;

— Разбираться в ветклиниках и понимать, какие анализы необходимо сдать уличному животному до того, как принести его домой, и что такое «карантин»;

— Оказать первую помощь;

— Разбираться в особенностях спасения кошек и собак, а также неручных животных (понимать значение терминов «ловцы» и «отлов»);

— Знать лайфхаки и весь алгоритм спасения.