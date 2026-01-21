В этом месте катаются с незапамятных времен. «Помню, как 35 лет лбом в ёлку на санках въехала», — делится местная жительница воспоминаниями в чате района.
Эта горка достаточно широкая и относительно безопасна, хотя получить травму можно и здесь. А на других горках, особенно в лесу, риск больше. Недавно сообщали о ребенке, который упал в реку при катании с горки в овраге за 17-м микрорайоном. Другой ребенок получил травму, катаясь на другой горке в том же районе, ему в голову попал камень или палка. Несколько лет назад ребенок врезался в фонарный столб, катаясь с горки в 16-м микрорайоне.
Префектура обычно борется со стихийными горками: требует обходить территорию и ставить знаки «кататься запрещено». А ещё их засыпают песком, хотя каждый снегопад сводит эти усилия на нет. Засыпают и популярную горку возле префектуры.
Легальных горок в городе совсем мало, да и кататься с них довольно скучно.
При этом 93% читателей «Зеленоград.ру» считают, что власти должны не запрещать горки, а обустраивать их, обеспечивая безопасность.
Спасибо Татьяне Лешкевич за фото.