Префектура обычно борется со стихийными горками: требует обходить территорию и ставить знаки «кататься запрещено». А ещё их засыпают песком, хотя каждый снегопад сводит эти усилия на нет. Засыпают и популярную горку возле префектуры.

Легальных горок в городе совсем мало, да и кататься с них довольно скучно.

При этом 93% читателей «Зеленоград.ру» считают, что власти должны не запрещать горки, а обустраивать их, обеспечивая безопасность.

Спасибо Татьяне Лешкевич за фото.