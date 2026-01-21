В воскресенье танцевальный ансамбль «Ахтамар» приглашает взрослых и детей познакомиться с богатой культурой Армении через музыку и танец.
Самобытная хореография и костюмы, мотивы и ритмы помогут зрителям представить солнечную страну, где многовековая история соединяется с горными пейзажами, где крутые извилистые дороги ведут к средневековым монастырям, а вдалеке звучит мелодия старинной армянской песни.
Коллектив, образованный в 2013 году художественным руководителем Еленой Шамоян, исполняет армянские народные танцы и танцы народов мира. Зрители выступлений «Ахтамара» отмечают красоту костюмов, выразительность музыки, синхронность и вовлеченность танцоров.
Концерт «Армения в ритме танца» состоится в воскресенье, 25 января, в 16:00 по адресу: Центральная площадь, д. 1.
Продолжительность — около часа, рекомендуемый возраст 6+. Стоимость билета — 500 рублей. На момент публикации свободных мест много.