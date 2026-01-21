Самобытная хореография и костюмы, мотивы и ритмы помогут зрителям представить солнечную страну, где многовековая история соединяется с горными пейзажами, где крутые извилистые дороги ведут к средневековым монастырям, а вдалеке звучит мелодия старинной армянской песни.

Коллектив, образованный в 2013 году художественным руководителем Еленой Шамоян, исполняет армянские народные танцы и танцы народов мира. Зрители выступлений «Ахтамара» отмечают красоту костюмов, выразительность музыки, синхронность и вовлеченность танцоров.