Автоматы с питьевой водой уже ставили в метро в 2013 году, но этот эксперимент не получил развитие. Сейчас воду в бутылках раздают летом во время жары, но на практике она быстро заканчивается.

В метро активно тестирует различные автоматизированные сервисы. Например, недавно начал работать робот-бариста.