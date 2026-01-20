Проект «Московское долголетие» запустил новый образовательный курс «Школа бариста». Занятия проходят раз в неделю на базе флагманских центров, один из которых расположен в 11-м микрорайоне Зеленограда, сообщили в мэрии.

Курс состоит из шести практико-ориентированных занятий. Участники знакомятся с работой кофемашины и кофемолки, изучают сортовые различия кофе и способы приготовления в турке, гейзерной кофеварке и воронке V60. Отдельный модуль посвящен работе с молоком, созданию рисунков на пенке, а также приготовлению матча- и какао-напитков.

Финальное занятие проходит в учебном центре сети кофеен «Шоколадница». Участники работают на профессиональном оборудовании, готовят эспрессо, капучино, матча-латте и какао, отрабатывают взбивание молока и элементы латте-арта. В завершение предусмотрена мини-аттестация с индивидуальными рекомендациями наставников. Лучших выпускников пригласят на символическую смену в действующие кофейни.

Открытие записи объявили вчера, но уже сегодня на сайте проекта указано, что набор на текущий поток завершен. Дата следующего набора пока неизвестна.

В отдельных кафе уже работают бариста старшего возраста. После запуска курса сеть «Перекресток» опубликовала видеоролик с комментариями своего сеньор-бариста: «Собянин спасибо за открытие школы бариста, хочу друзей на работе своего возраста, сделай им после обучения практику в „Перекрестке“, а то зумеры не выкупают мой вайб».